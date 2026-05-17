/दुसऱ्या बाळासाठी ₹25000, तिसऱ्यासाठी 30 हजार तर चौथ्यासाठी 40 हजार रुपये देणार सरकार; जाहीर सभेत घोषणा

Cash Incentives To Encourage Child Birth: सामान्यपणे मुलींचा जन्म झाल्यानंतर सरकारकडून मुलींच्या भविष्यासाठी पैसे देण्याच्या सरकारच्या योजनांबद्दल तुम्ही ऐकलं असेल मात्र आता तिसऱ्या आणि चौथ्या अपत्यासाठीही आर्थिक अनुदान सरकारकडून दिलं जाणार आहे.
Cash Incentives To Encourage Child Birth: आतापर्यंत तुम्ही चीनमधील जन्मदर घसरल्याच्या किंवा जपानमध्येही जन्मदर घसरला असल्याच्या बातम्या ऐकल्या, पाहिल्या, वाचल्या असतील. या देशांनी आपली लोकसंख्या कमी होऊ नये म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली असून जन्मदर वाढवण्यासाठी लोकांना अधिक अधिक मुलं जन्माला घालण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देताना दिसत आहे. मात्र आता भारतातील एका राज्यानेही अशी ऑफर दिली आहे. म्हणजेच या राज्यामध्ये आता तिसऱ्या अपत्यासाठी 30 हजार रुपये आणि चौथ्या अपत्यासाठी 40 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केला आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी शनिवारी, राज्यातील घटत्या लोकसंख्येचा कल कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, अधिक मुलं जन्माला घालणाऱ्या पालकांसाठी विशेष आर्थिक प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केलं आहे. 'स्वर्ण आंध्र–स्वच्छ आंध्र' स्वच्छता कार्यक्रमाच्या निमित्ताने श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील नरसन्नपेटा येथे एका जाहीर सभेला संबोधित करताना नायडूंनी, "सरकारने जन्मदर वाढवण्यासाठी हा प्रोत्साह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील अधिक तपशील एका महिन्याच्या आत जाहीर केले जातील," अशी घोषणा केली. "मी एक नवीन निर्णय घेतला आहे. तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मानंतर आम्ही त्वरित 30 हजार रुपये आणि चौथ्या अपत्यासाठी 40 हजार रुपये देऊ. हा योग्य निर्णय नाही का?" असे नायडू यांनी उपस्थितांना विचारले.
विशेष म्हणजे यापूर्वी एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या उपायांचे समर्थन केले होते. मात्र आता राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या एन. चंद्राबाबू नायडूंनी असे म्हटले आहे की, जन्मदर वाढवण्यासाठी समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याची वेळ आली आहे. दुसऱ्या अपत्याच्या जन्मासाठी 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या आधीच्या प्रस्तावानंतर नायडू यांनी ही नवी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी, राज्य सरकार दुसऱ्या अपत्याला जन्म देणाऱ्या जोडप्यांना 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत विचार करत आहे, असं 5 मार्च रोजी विधानसभेत माहिती देताना म्हटलं होतं. मात्र आरोग्य मंत्री सत्य कुमार यादव यांनी नंतर 'पीटीआय'शी बोलताना, "सरकारने हे प्रोत्साहन अनुदान तिसरे अपत्य आणि त्यानंतरच्या अपत्यांचा जन्म होणाऱ्या कुटुंबांपर्यंतही वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती दिली.
काही जोडपी आपली मिळकत वाढत नसल्याने केवळ एकच अपत्य जन्माला घालण्याचा पर्याय निवडत आहेत, असं नायडू म्हणाले. तर काही जोडपी, जर त्यांचे पहिले अपत्य मुलगा नसेल, तरच दुसरे अपत्य जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतात, असंही मुख्यमंत्र्यांनी जन्मदर कमी का होतोय याबद्दल बोलताना नमूद केलं. याच विचारांचा परिणाम म्हणून, राज्याचा लोकसंख्या वाढीचा दर घटत चालला आहे, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. या शिवाय नायडू यांनी एकूण प्रजनन दराचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले
लोकसंख्या केवळ तेव्हाच स्थिर राहते, जेव्हा सरासरी प्रजनन दर दर-स्त्री 2.1 अपत्ये इतका असतो, असे नायडू यांनी नमूद केले. अनेक देशांमध्ये लोकसंख्या कमी होत असून आणि वृद्ध होत चाललेल्या समाजामुळे त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
मुले म्हणजे एक ओझे असतात ही धारणा फेटाळून लावत नायडू यांनी, मुले ही एक संपत्ती असतात आणि आपण हे सिद्ध करून दाखवू, असा विश्वासही एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी व्यक्त केला.