5,00,00,000 रुपयांची कॅश, 9,00,00,000 रुपयांचे हिऱ्याचे दागिने, आणि... वर्षाच्या शेवटी भारतातील सर्वात मोठी ईडीची धाड! 15,000 FIR दाखल झाल्यानंतर चौकशी

वर्षाच्या शेवटी भारतातील सर्वात मोठी ईडीची धाड पडली आहे. 15,000 FIR दाखल झाल्यानंतर चौकशी करण्यात आली. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 31, 2025, 06:29 PM IST
 ED Raids Delhi Apollo Green Energy :  वर्षाच्या शेवटी भारतातील सर्वात मोठी ईडीची धाड पडली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीत एका मोठ्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात छापे टाकले आणि कोट्यवधी रुपयांची रोकड आणि दागिने जप्त केले आहेत. इंद्रजित सिंग यादव, त्यांचे सहकारी, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

ईडीच्या चौकशीनुसार, इंद्रजितसिंग यादववर खंडणी, खाजगी वित्तपुरवठादारांकडून जबरदस्तीने कर्ज वसुली करणे. बंदुकीच्या धाकावर धमक्या देणे आणि या बेकायदेशीर कामांमधून कमिशन मिळवणे असे आरोप आहेत. या कामांशी संबंधित पैशांची लाँडरिंग केल्याचाही त्यांच्यावर संशय आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात 15 हून अधिक एफआयआर शस्त्रास्त्र कायदा 1959, भारतीय दंड संहिता (BNS) 2023 आणि भारतीय दंड संहिता 1860 च्या विविध कलमांखाली हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दाखल केलेल्या 15 हून अधिक एफआयआर आणि आरोपपत्रांच्या आधारे ईडीने ही चौकशी सुरू केली. 30 डिसेंबर रोजीच्या छाप्यादरम्यान, ईडीने इंद्रजित सिंह यादव यांचे जवळचे सहकारी अमन कुमार यांच्याशी संबंधित मालमत्तेवर छापा टाकला. ही मालमत्ता दिल्लीतील सर्वप्रिय विहार परिसरात आहे. तिथून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आणि मौल्यवान वस्तू जप्त करण्यात आल्या.

छाप्यात मोठं घबाड सापडले

छापेमारीत अंदाजे 5.12 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. रक्कम मोजण्यासाठी बँक अधिकारी आणि नोटा मोजणारी मशीन घटनास्थळी बोलावण्यात आली. एका सुटकेसमध्ये पॅक केलेले सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने सापडले. याची किंमत सुमारे 8.80 कोटी रुपये आहे. एका बॅगेत अनेक चेकबुक आणि कागदपत्रे सापडली आहेत, जी सुमारे 35 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. ईडी अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणाशी संबंधित इतर ठिकाणी शोध सुरू आहे आणि आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर, जप्त केलेल्या निधी आणि मालमत्तेबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
त्याच वेळी, ईडीने आणखी एक मोठी कारवाई सुरू केली. 24 डिसेंबर रोजी, एजन्सीने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कर्नाल आणि चंदीगडमधील नऊ निवासी जागांवर छापे टाकले, क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी या फसव्या संस्थेशी संबंधित, ज्याने कोट्यवधी रुपयांच्या फसव्या गुंतवणुकीचा आरोप केला होता. असंख्य गुन्हेगारी कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि 4 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

