कर्मचाऱ्याच्या जातीसंदर्भातील 'तो' अधिकार नोकरी देणाऱ्याला नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Caste Case High Court: यासंदर्भात एका अधिकाऱ्याने न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 21, 2025, 05:35 PM IST
कर्मचाऱ्याच्या जातीसंदर्भातील 'तो' अधिकार नोकरी देणाऱ्याला नाही; हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल (प्रातिनिधिक फोटो)

Caste Case High Court: एखाद्या व्यक्तीला कामावर देणाऱ्याला कर्मचाऱ्याच्या जातीची पडताळणी करण्याचा अधिकार नसल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशाप्रकारे जात पडताळणी करण्याचा अधिकार केवळ जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

कोणत्या न्यायालयासमोर झाली या प्रकरणाची सुनावणी?

हा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी-आय श्रेणीअंतर्गत नियुक्त केलेल्या एका अधिकाऱ्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये न्यायालयाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. ओबीसी-आय श्रेणीअंतर्गत सेवेत दाखल करुन घेण्यात आलेले अग्निशमन केंद्र अधिकारी राजू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. या खटल्यात न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना यांनी अशाप्रकारे जात पडताळणीचा अधिकार नोकरी देणाऱ्यांना नसल्याचा निर्णय दिला. 

नेमकं या अधिकाऱ्यासोबत घडलं काय?

मार्च 2020 मध्ये एका दुरुस्तीनंतर त्यांची जात, तलवार, अनुसूचित जमाती अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत करण्यात आली. परिणामी, राज्य सरकारने 29 ऑक्टोबर 2022 च्या आदेशानुसार तलवार जात ओबीसी यादीतून काढून टाकली आणि राजू अनुसूचित जमाती समुदायाचा असल्याने त्यांना पदोन्नती देण्यात आली. प्रादेशिक अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी 29 जानेवारी रोजी राजू यांना नोटीस बजावली आणि ओबीसी आरक्षणाखाली त्यांच्या नियुक्तीची चौकशी करण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले. राजू यांनी या आदेशाला आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या मालकाला त्यांच्या जातीच्या दर्जाबद्दल चौकशी करण्याचा अधिकार नाही. 

पडताळणीचा अधिकार कोणाला आणि कसा?

कर्नाटक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (आरक्षण) कायदा, 1990 आणि त्याअंतर्गत 1992 च्या नियमांनुसार, जिल्हा जात पडताळणी समितीला (डीसीव्हीसीला) जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तहसीलदाराने जारी केलेले जात प्रमाणपत्र हे अंतिम नसते आणि त्याची पडताळणी डीसीव्हीसीकडून अनिवार्य आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच नोकरी किंवा आरक्षण लाभासाठी अशी पडताळणी अत्यावश्यक असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे.  केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे किंवा प्रस्तावित कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्रही 'डीसीव्हीसी'कडून पडताळले जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या परिपत्रकांमुळे हा अधिकार कमी होत नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

जर एखाद्या व्यक्तीच्या पालकांचे जात प्रमाणपत्र पडताळलेले नसेल, तर व्यक्तीला स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी लागते. पालकांचे प्रमाणपत्र पडताळले असल्यास मुलांना पुन्हा पडताळणीची गरज नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. खोट्या जात प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी आणि खऱ्या लाभार्थ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळोवेळी यासंदर्भातील निर्देश देण्यात आले आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
castekarnatakakarnataka high courtemployerobc certificate

