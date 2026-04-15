शेजारच्या बोक्यासोबत मांजरीचं लफडं! मालकांमध्ये ऍसिड फेकण्यापर्यंत पोहोचला वाद; प्रकरण ऐकून पोलिसही चक्रावले

अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला आहे. बंगलुरुमध्ये शेजारी शेजारी राहणाऱ्या कुटुंबांमध्ये चांगलाच वाद पेटला आहे. वाद इतका विकोपाला गेला की, त्यांच्यात मारहाण देखील झाली. हे प्रकरण अगदी थेट पोलिस स्थानकात गेला. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 15, 2026, 06:44 PM IST
Bengaluru News : बंगलुरुच्या शेषाद्रीपुरम परिसरात दोन कुटुंबामध्ये एका मांजरी आणि बोक्यावरुन वाद झाला. या वादाचं कारण म्हणजे या मांजरीच्या 4 पिल्लांची कस्टडी कोण घेणार? ज्यामुळे वाद सुरु झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, अगदी ऍसिड हल्ला करण्यापर्यंत त्यांच्यात वाद झाला. एकमेकांना धमकी दिली. मात्र पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे हा वाद शांत झाला. पण या प्रकरणाची जोरदार चर्चा झाली. एवढंच नव्हे तर पोलिसही या प्रकरणाने चक्रावले. 

नेमकं प्रकरण काय? 

शेषाद्रीपुरम परिसरात राहणाऱ्या दोन शेजाऱ्यांच्या मांजरांवरुन हा वाद झाला. हे प्रकरण पोलिस स्टेशनपर्यंत पोहोचलं. एका घरात मांजर होती अन् दुसऱ्या घरात बोका यांच्या मिलनातून मांजरीला 4 मुलं झालं. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, दोघांमध्ये वाद झाला. मांजरीच्या मालकाने ही पिल्लं त्यांच्या बोक्याचे आहेत का? यावरुन वाद झाला. 

मांजरीच्या पिल्लांवरुन वाद 

 मालकाने मांजरीची पिल्ले बिल्लाच्या घरासमोर फेकली आणि भांडण सुरू केले. असा आरोप आहे की मांजरीच्या मालकाने शेजाऱ्यांना शिवीगाळ केली आणि त्यांच्यावर ॲसिड फेकण्याची धमकीही दिली. वाद वाढल्याने परिसरात गोंधळ उडाला. पिल्ले त्यांच्या आईपासून वेगळी झाली आणि भटकू लागली. मात्र, मांजर आपल्या पिल्लांना शोधत होती. परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. बोक्याच्या मालकाने या घटनेची पोलिसांना माहिती दिली.

पोलिसांनी काय केले?

पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, दोन्ही पक्षांना शांत केले आणि त्यांना शेषाद्रीपुरम पोलीस ठाण्यात आणले. वाटाघाटीनंतर, पोलिसांनी वाद मिटवला आणि त्यांना घरी पाठवले. या घटनेची परिसरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे, जिथे एका किरकोळ वादाचे प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचले. तथापि, दोन्ही पक्षांना शांत करण्यात आले आणि परिस्थिती निवळली, ज्यामुळे पिल्लांना त्यांच्या आईसोबत ठेवण्याची परवानगी मिळाली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
bengaluru newsBengaluru Latest NewsBengaluru news liveBengaluru news todayToday news Bengaluru

