शेजारच्या बोक्यासोबत मांजरीचं लफडं! मालकांमध्ये ऍसिड फेकण्यापर्यंत पोहोचला वाद; प्रकरण ऐकून पोलिसही चक्रावले

Bengaluru News : बंगलुरुच्या शेषाद्रीपुरम परिसरात दोन कुटुंबामध्ये एका मांजरी आणि बोक्यावरुन वाद झाला. या वादाचं कारण म्हणजे या मांजरीच्या 4 पिल्लांची कस्टडी कोण घेणार? ज्यामुळे वाद सुरु झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, अगदी ऍसिड हल्ला करण्यापर्यंत त्यांच्यात वाद झाला. एकमेकांना धमकी दिली. मात्र पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे हा वाद शांत झाला. पण या प्रकरणाची जोरदार चर्चा झाली. एवढंच नव्हे तर पोलिसही या प्रकरणाने चक्रावले.
शेषाद्रीपुरम परिसरात राहणाऱ्या दोन शेजाऱ्यांच्या मांजरांवरुन हा वाद झाला. हे प्रकरण पोलिस स्टेशनपर्यंत पोहोचलं. एका घरात मांजर होती अन् दुसऱ्या घरात बोका यांच्या मिलनातून मांजरीला 4 मुलं झालं. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, दोघांमध्ये वाद झाला. मांजरीच्या मालकाने ही पिल्लं त्यांच्या बोक्याचे आहेत का? यावरुन वाद झाला.
मालकाने मांजरीची पिल्ले बिल्लाच्या घरासमोर फेकली आणि भांडण सुरू केले. असा आरोप आहे की मांजरीच्या मालकाने शेजाऱ्यांना शिवीगाळ केली आणि त्यांच्यावर ॲसिड फेकण्याची धमकीही दिली. वाद वाढल्याने परिसरात गोंधळ उडाला. पिल्ले त्यांच्या आईपासून वेगळी झाली आणि भटकू लागली. मात्र, मांजर आपल्या पिल्लांना शोधत होती. परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. बोक्याच्या मालकाने या घटनेची पोलिसांना माहिती दिली.
पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, दोन्ही पक्षांना शांत केले आणि त्यांना शेषाद्रीपुरम पोलीस ठाण्यात आणले. वाटाघाटीनंतर, पोलिसांनी वाद मिटवला आणि त्यांना घरी पाठवले. या घटनेची परिसरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे, जिथे एका किरकोळ वादाचे प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचले. तथापि, दोन्ही पक्षांना शांत करण्यात आले आणि परिस्थिती निवळली, ज्यामुळे पिल्लांना त्यांच्या आईसोबत ठेवण्याची परवानगी मिळाली.