/NEET-UG 2026 पेपर लीक प्रकरणातील मास्टरमाइंडला CBI कडून अटक

मनीषा गुरुनाथ मंडहरे असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव असून त्या पुण्यातील वरिष्ठ बॉटनी शिक्षिका आहेत. सखोल चौकशीनंतर त्यांना दिल्लीत अटक करण्यात आली. CBI च्या माहितीनुसार, मनीषा मंडहरे या NTA कडून “एक्सपर्ट” म्हणून नियुक्त करण्यात आल्या होत्या आणि त्यामुळे त्यांना प्रश्नपत्रिकांपर्यंत थेट प्रवेश होता.
तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, पुण्यात घेतलेल्या विशेष कोचिंग सत्रांदरम्यान त्यांनी विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न सांगितले होते, जे नंतर प्रत्यक्ष NEET-UG 2026 परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेशी जुळल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणात CBI ने देशभरातील अनेक ठिकाणी छापेमारी केली असून आतापर्यंत एकूण 9 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तपास अजूनही सुरू आहे.
CBI च्या माहितीनुसार, एप्रिल 2026 दरम्यान मनीषा मंडहरे यांनी पुण्यातील मनीषा वाघमारे हिच्यामार्फत NEET परीक्षेच्या उमेदवारांना एकत्र केलं. मनीषा वाघमारेला याआधीच 14 मे 2026 रोजी अटक करण्यात आली आहे. तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, मनीषा मंडहरे यांनी पुण्यातील त्यांच्या निवासस्थानी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कोचिंग क्लासेस घेतले. या क्लासेसमध्ये त्यांनी Botany आणि Zoology विषयांतील विविध प्रश्न समजावून सांगितले, ते प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून वहीत लिहून घेतले आणि पाठ्यपुस्तकांमध्ये मार्क करून घेतले.
CBI च्या तपासात असं समोर आलं आहे की, या क्लासेसमध्ये सांगण्यात आलेले बहुतांश प्रश्न 3 मे 2026 रोजी झालेल्या प्रत्यक्ष NEET-UG परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकेशी जुळत होते. दरम्यान, गेल्या 24 तासांत CBI ने देशभरातील 6 ठिकाणी छापेमारी केली असून अनेक महत्त्वाची कागदपत्रं, लॅपटॉप, बँक स्टेटमेंट्स आणि मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्याचं सविस्तर फॉरेन्सिक विश्लेषण सुरू आहे.
हे प्रकरण 12 मे 2026 रोजी शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने दिलेल्या लेखी तक्रारीनंतर CBI ने नोंदवलं होतं. NEET-UG 2026 परीक्षेतील कथित पेपर लीकबाबत तक्रार मिळाल्यानंतर विशेष तपास पथकं तयार करण्यात आली आणि देशभरात विविध ठिकाणी कारवाया सुरू करण्यात आल्या.
या प्रकरणात आतापर्यंत दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर येथून एकूण 9 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी 5 आरोपींना न्यायालयात हजर करून 7 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळवण्यात आली आहे. तर काल अटक करण्यात आलेल्या आणखी दोन आरोपींना पुणे न्यायालयात हजर करून ट्रान्झिट रिमांडवर दिल्लीला आणण्यात आलं असून त्यांना आता दिल्ली न्यायालयात हजर केलं जात आहे.
CBI च्या तपासातून Chemistry आणि Biology पेपर लीकचे मूळ स्रोत, विद्यार्थ्यांना जोडणारे मध्यस्थ आणि लाखो रुपये घेऊन “स्पेशल कोचिंग क्लासेस” चालवणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणाचा सर्वंकष, निष्पक्ष आणि व्यावसायिक तपास सुरू राहील, असं CBI ने स्पष्ट केलं आहे.