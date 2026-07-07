/BRO मध्ये सीभा भागात रस्ते बांधण्याच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीवर डल्ला; धाडसत्रातून CBIच्या हाती काय?

नवी दिल्ली | सीमेवरील रस्ते बांधणारी संस्था BRO (Border Roads Organisation) च्या निधीच्या कथित अपहारप्रकरणी CBI नं मोठी कारवाई केली. 11 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 26 ठिकाणी एकाचवेळी छापेमारी करण्यात आली. ज्यामध्ये विश्वासघात, भ्रष्टाचार अशा गंभीर आरोपांची पडताळणी करण्यात आली.
CBIच्या माहितीनुसार, हा घोटाळा लडाखमधील BROच्या प्रोजेक्ट विजयक आणि प्रोजेक्ट योजक इथं कॅज्युअल मजुरांच्या नियुक्तीत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे. बनावट कॅज्युअल मजुरांची नावं दाखवून सरकारी निधीची बेकायदेशीर उचल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. BROच्या टेक्निकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स यांच्या अंतर्गत चौकशीनंतर दाखल झालेल्या तक्रारींवरून CBIने चार गुन्हे (FIR) नोंदवण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात सरकारी निधीचा अपहार, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, विश्वासघात, गुन्हेगारी कट, भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी यांसारखे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. FIRमध्ये लेफ्टनंट कर्नल, मेजर आणि अभियंता दर्जाच्या 10 अधिकाऱ्यांसह काही खासगी व्यक्तींनाही आरोपी करण्यात आलं आहे.
जम्मू-काश्मीर, लडाख, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड येथे छापेमारीदरम्यान महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आल्याची माहिती CBIनं दिली आहे.
सीबीआयनं बीआरओच्या टेक्निकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्सकडून केलेल्या अंतर्गत तपासानंतर संरक्षण मंत्रालयाकडून दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आली. ज्यामध्ये प्राथमिक तपासामध्ये मजदुरांची तैनाती आणि वेतनाच्या बाबतीच मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सीमा सड़क संगठन (BRO) देशाच्या सीमाभागासह देशाच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये महत्त्वाच्या रस्तेमार्गांची आखणी आणि तत्सम गोष्टींमध्ये लक्ष घालतं. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या हिशोबानं ही अतिशय महत्त्वाची भूमिका समजली जाते.