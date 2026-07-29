/NEET-UG पेपर लीक प्रकरणी CBI कडून चार्जशीट दाखल! 360 साक्षीदार, 422 कागदपत्रं आणि 13 आरोपी; ते 13 जण कोण आहेत?

सीबीआयने (CBI) नीट-यूजी (NEET-UG) पेपरफुटी प्रकरणाबाबत राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं आहे. सीबीआयच्या 'आर्थिक गुन्हे शाखे'ने (Economic Offences Wing) 13 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलं आहे. पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी हे आरोपपत्र पेपरफुटी प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष जलदगती न्यायालयासमोर (special fast-track court) सादर केलं जाईल. या प्रकरणातील सर्व 13 आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
चार्जशीटमध्ये गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासघात, पुरावे नष्ट करणे, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सार्वजनिक परीक्षा कायद्याअंतर्गत आरोप दखल करण्यात आले आहेत. आरोपपत्रात 360 साक्षीदार, 422 कागदपत्रे आणि 43 भौतिक पुराव्यांचा समावेश आहे. 3 मे रोजी झालेल्या NEET-UG 2026 परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांनंतर 12 मे रोजी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. दिल्लीच्या राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात NEET पेपरफुटी प्रकरणासाठी अर्जुन आनंद यांची CBI चे सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तपासासाठी 72 अधिकारी आणि 8 सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्लीसह विविध राज्यांतील 92 ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले आहेत. तपासादरम्यान डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि अन्य महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.
प्रश्नपत्रिका फुटीचा स्रोत आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांपर्यंतची संपूर्ण साखळी उघड झाल्याचा सीबीआयचा दावा आहे. या प्रकरणातील पहिली अटक 13 मे रोजी करण्यात आली होती. अटक आरोपींमध्ये NTA चे रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र विषयांचे 3 तज्ज्ञांचा समावेश आहे. प्रश्नपत्रिका पुरवणारे दलाल आणि दोन कोचिंग संस्थांशी संबंधित व्यक्तींनाही अटक करण्यात आली आहे.
आरोपींची अनेक बँक खाती, लॉकर आणि डीमॅट खाते गोठवून आर्थिक व्यवहारांचा तपास सुरु आहे. डिजिटल फॉरेन्सिक, हस्ताक्षर आणि शैक्षणिक तज्ज्ञांच्या अहवालातून परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका प्रसारित झाल्याचे स्पष्ट आहे. NEET-UG प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती सीबीआयने दिली आहे.
राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात बुधवारी (29 जुलै ) आरोपपत्राची दखल घेण्याबाबत सुनावणी होणार आहे. या आरोपपत्रात यश यादव, मांगीलाल बिवल, दिनेश बिवल, विकास बिवल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रल्हाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे आणि मनीषा संजय हवालदार यांना आरोपी म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. हे सर्व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
27 जुलै रोजी, दिल्लीच्या राऊज ॲव्हेन्यू फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित सीबीआयची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलाची (प्रोसिक्युटर) नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची पहिली सुनावणी सोमवारी झाली. न्यायालयाने संबंधित 'संचालक, अभियोजन' (Director of Prosecution) यांना NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले.