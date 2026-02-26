English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • 10th Maths Paper: दहावी गणिताच्या पेपरसाठी विद्यार्थ्याना 3 तास नाही पुरले, चॅटजीपीटीने 1 मिनिटाच्या आतच सोडवला!

10th Maths Paper: दहावी गणिताच्या पेपरसाठी विद्यार्थ्याना 3 तास नाही पुरले, चॅटजीपीटीने 1 मिनिटाच्या आतच सोडवला!

CBSE 10th Maths Paper: एआय शिक्षणात कशाप्रकारे मदत करू शकते हे या प्रयोगातून सिद्ध होते. पण ते मानवी जागी येऊ शकत नाही. परीक्षा विद्यार्थ्याचे विचार, मेहनत आणि धीर याची परीक्षा घेतात. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 26, 2026, 06:46 PM IST
10th Maths Paper: दहावी गणिताच्या पेपरसाठी विद्यार्थ्याना 3 तास नाही पुरले, चॅटजीपीटीने 1 मिनिटाच्या आतच सोडवला!
एआय

CBSE 10th Maths Paper: सध्या महाराष्ट्र बोर्ड आणि सीबीएसईच्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरु आहेत. कधी विद्यार्थ्यांना पेपर कठीण जातोय तर कधी खूपच सोपा जातोय. दरम्यान एक आश्चर्यजनक वृत्त समोर येतय. सीबीएसई इयत्ता दहावीच्या गणित विषयाच्या बोर्ड परीक्षेचा पेपर नुकताच झाला. जो 15 पानांचा पूर्ण पेपर होता. जो सोडवताना विद्यार्थ्यांची चांगलीच दमछाक झाली. अनेक विद्यार्थ्यांना 3 तासाचा वेळ लागला. पण चॅटजीपीटीने हा पेपर 1 मिनिटांहून कमी वेळात सोडवला. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीबीएसई दहावी गणिताचा पेपर चॅटजीपीटीने केवळ 60 सेकंदांपेक्षा कमी वेळात सोडवला. विद्यार्थ्यांना हा पेपर सोडवण्यासाठी 3 तासांचा वेळ दिला जातो. मनीकंट्रोल या वेबसाइटने हा प्रयोग केला. 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या खऱ्या परीक्षेचा पेपर चॅटजीपीटीमध्ये अपलोड केला आणि एआयने लगेचच उत्तर दिले. हे पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटले की, जे काम मुलांना 3 तास लागते ते मशीनने एका मिनिटात पूर्ण केले.

चॅटजीपीटीने कसे उत्तर दिले?

चॅटजीपीटीने फक्त शेवटचे उत्तरच दिले नाही, तर प्रत्येक प्रश्नाचे स्टेप-बाय-स्टेप सोडवणूक दिली. परीक्षेत मुलं जसे हेडिंग लिहितात, तसेच एआयनेही हेडिंग, गणिती सूत्रे आणि स्पष्टीकरण लिहिले. बहुपर्यायी प्रश्न (एमसीक्यू) पासून सुरुवात करून अल्जेब्रा, त्रिकोणमिती, समन्वय ज्यामिती, वर्तुळ आणि त्रिकोण यासारखे प्रश्न सोडवले. उदा. उंची-दूर अंतर, मध्यक-बहुलक काढणे, प्रमेय वापरून सिद्ध करणे असे सगळे प्रश्न अचूक सोडवले. उत्तर स्वच्छ आणि परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेसारखे दिसत होते. 

विद्यार्थ्यांसाठी काय अर्थ आहे?

विद्यार्थ्यांना हा पेपर सोडवताना अनेक स्टेप्स कराव्या लागतात आणि त्यांच्यावर पेपर वेळेत पूर्ण करण्याचा दबाव असतो. पण चॅटजीपीटीला वेळ, दबाव काहीही नाही. फक्त सेकंदात गणित करतो. यामुळे एआय किती वेगवान आहे हे दिसले. मात्र बोर्ड परीक्षा फक्त उत्तर लिहिण्यासाठी नसते. ती तुमची विचारशक्ती, वेळ व्यवस्थापन आणि दबाव सहन करण्याची क्षमता तपासते. त्यामुळे एआयने पेपर सोडवला म्हणजे परीक्षा सोपी झाली असे नाही. 

हेही वाचा: 10 वीची परीक्षा देताना विद्यार्थीनी बनली आई, गणिताचा पेपर अर्ध्यात सोडून वॉशरुममध्ये दिला बाळाला जन्म

एआयचा स्मार्ट वापर कसा करावा?

चॅटजीपीटीसारखे टूल्स शिकण्यासाठी खूप उपयुक्त आहेत. त्यातून तुम्ही योग्य उत्तर कसे लिहावे, स्टेप्सचा क्रम कसा ठेवावा आणि कुठे चूक होते हे समजू शकता. गृहपाठ तपासणे, कठीण प्रश्न समजून घेणे यासाठी एआयचा वापर करा. पण परीक्षेत स्वतः लिहायचे असते, एआय वापरता येत नाही. फक्त एआयवर अवलंबून राहणे चुकीचे असल्याचा सल्ला विद्यार्थी आणि पालकांना देण्यात येतो.

भविष्यासाठी काय शिकवण?

एआय शिक्षणात कशाप्रकारे मदत करू शकते हे या प्रयोगातून सिद्ध होते. पण ते मानवी जागी येऊ शकत नाही. परीक्षा विद्यार्थ्याचे विचार, मेहनत आणि धीर याची परीक्षा घेतात. म्हणून विद्यार्थ्यांनी एआयला मित्र मानावे, पण मुख्य अभ्यास स्वतः करावा, असा सल्ला तज्ञ देतात. अशा प्रयोगांमुळे शिक्षण पद्धती बदलू शकते, पण बोर्ड परीक्षा कायम राहतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
CBSEChatGPT CBSE Class 10 Maths paperCBSE board exam 2026 mathsAI solving board exam paperChatGPT education impact

इतर बातम्या

'DGCA आणि VSRला मोठी व्यक्ती वाचवतेय; CIDवरही त्याच व्...

महाराष्ट्र बातम्या