CBSE 12th Result 2026: बारावीच्या निकालाबात महत्त्वाची अपडेट! बोर्डाकडून मोठी घोषणा
बारावीच्या निकालाबात महत्त्वाची अपडेट!

CBSE Class 12th Result 2026 Expected Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (CBSE) 12 वीचे निकाल नेमके कधी जाहीर होणार याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे. याचं कारण मागील काही दिवसांपासून 30 एप्रिलला निकाल जाहीर केले जाणार असल्याची चर्चा काही ठिकाणी रंगली आहे. सीबीएसई बोर्डाकडून या तारखेबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती. तथापि, CBSE बोर्डाचे परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज यांनी, 12 वीचे निकाल कधी जाहीर होण्याची शक्यता आहे, हे स्पष्ट केलं आहे.

कधीपर्यंत जाहीर होणार बारावीचा निकाल

माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, CBSE बोर्डाचे परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज यांनी स्पष्ट केलं आहे की, डिजिटल मूल्यमापन प्रणालीमध्ये व्यत्यय येत असल्याचं वृत्त चुकीचं आहे. बोर्ड नियोजित वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करत आहे. CBSE कडून मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात बारावीचे निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. CBSE अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, 12 वीचे निकाल 10 मे ते 17 मे 2026 दरम्यान जाहीर केले जाऊ शकतात.

यावेळी ऑन-स्क्रीन सिस्टमधून होणार तपासणी

मूल्यमापन प्रक्रिया आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने यावेळी 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' पद्धत सुरु करण्यात आली आहे. याअंतर्गत परीक्षकांना आता उत्तरपत्रिकांच्या प्रत्यक्ष प्रतींवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. परीक्षक डिजिटल पद्धतीने मूल्यमापन करू शकतात. या पद्धतीचा मुख्य उद्देश मूल्यमापन प्रक्रियेला गती देणे, सर्व उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन एकसमान पद्धतीने होईल याची खात्री करणं आणि निकाल जलद गतीने तयार करणं आहे.

12 वीचा निकाल कसा तपासायचा?

सर्वात आधी अधिकृत वेबसाइट results.cbse.nic.in वर जा.

होमपेज वर CBSE Class 10th Result 2026 दिसेल, त्यावर क्लिक करा

यानंतर रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतारीख आणि अॅडमिशन कार्डची एंट्री करा.

सबमिट केल्यानंतर स्क्रीनवर निकाल दिसेल

तिथेच तुम्हाला गुणपत्रिका डाऊनलोड करण्याचा पर्याय मिळेल

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

