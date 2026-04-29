CBSE 12th Result 2026: बारावीच्या निकालाबात महत्त्वाची अपडेट! बोर्डाकडून मोठी घोषणा

CBSE Class 12th Result 2026 Expected Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (CBSE) 12 वीचे निकाल नेमके कधी जाहीर होणार याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे. याचं कारण मागील काही दिवसांपासून 30 एप्रिलला निकाल जाहीर केले जाणार असल्याची चर्चा काही ठिकाणी रंगली आहे. सीबीएसई बोर्डाकडून या तारखेबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती. तथापि, CBSE बोर्डाचे परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज यांनी, 12 वीचे निकाल कधी जाहीर होण्याची शक्यता आहे, हे स्पष्ट केलं आहे.
माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, CBSE बोर्डाचे परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज यांनी स्पष्ट केलं आहे की, डिजिटल मूल्यमापन प्रणालीमध्ये व्यत्यय येत असल्याचं वृत्त चुकीचं आहे. बोर्ड नियोजित वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करत आहे. CBSE कडून मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात बारावीचे निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. CBSE अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, 12 वीचे निकाल 10 मे ते 17 मे 2026 दरम्यान जाहीर केले जाऊ शकतात.
मूल्यमापन प्रक्रिया आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने यावेळी 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' पद्धत सुरु करण्यात आली आहे. याअंतर्गत परीक्षकांना आता उत्तरपत्रिकांच्या प्रत्यक्ष प्रतींवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. परीक्षक डिजिटल पद्धतीने मूल्यमापन करू शकतात. या पद्धतीचा मुख्य उद्देश मूल्यमापन प्रक्रियेला गती देणे, सर्व उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन एकसमान पद्धतीने होईल याची खात्री करणं आणि निकाल जलद गतीने तयार करणं आहे.
सर्वात आधी अधिकृत वेबसाइट results.cbse.nic.in वर जा.
होमपेज वर CBSE Class 10th Result 2026 दिसेल, त्यावर क्लिक करा
यानंतर रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतारीख आणि अॅडमिशन कार्डची एंट्री करा.
सबमिट केल्यानंतर स्क्रीनवर निकाल दिसेल
तिथेच तुम्हाला गुणपत्रिका डाऊनलोड करण्याचा पर्याय मिळेल