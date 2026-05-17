/New Rules: 9वीपासून तीन भाषा शिकणे बंधनकारक; 1 जुलैपासून नियम लागू; विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम?

CBSE Decesion: CBSEचा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडवणारा मानला जात आहे. सुरुवातीला काही अडचणी येऊ शकतात, पण योग्य अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. भाषिक वैविध्य जपण्यासोबतच आधुनिक शिक्षण प्रणालीकडे वाटचाल करण्याचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
CBSE Big Decesion: देशातील शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारा निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने म्हणजेच सीबीएसईने घेतलाय. 2026-27 या शैक्षणिक वर्षापासून नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘तीन भाषा सूत्र’ सक्तीचे करण्यात येणार आहे. हा बदल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हणजेच एनईपी 2020 च्या अंमलबजावणीचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण भाषिक विकासासाठी आणि विविधतेचा सन्मान राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काय आहे नेमका निर्णय?
CBSEच्या नव्या नियमानुसार, 2026-27 पासून 9वीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना किमान तीन भाषा शिकाव्या लागतील. यामध्ये दोन भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना इंग्रजीसोबत आणखी दोन भाषा निवडण्याची मुभा दिली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भाषिक कौशल्ये वाढतील आणि विविध भाषांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे.
हा निर्णय थेट राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी जोडलेला आहे. NEPचा उद्देश विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण देणे, तसेच स्थानिक भाषांचा प्रचार-प्रसार करणे हा आहे. त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी इंग्रजीचे महत्त्वही कायम ठेवले गेले आहे. त्यामुळे ‘तीन भाषा सूत्र’ हे संतुलित शिक्षणाचा भाग म्हणून पुढे आणले गेले आहे.
विद्यार्थ्यांना कोणत्या भाषा निवडायच्या यामध्ये काही प्रमाणात स्वातंत्र्य दिले जाईल. मात्र, किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, मराठी, हिंदी, संस्कृत, तमिळ, तेलुगू यांसारख्या प्रादेशिक भाषांपैकी कोणतीही भाषा निवडता येईल. या निर्णयामुळे स्थानिक भाषांचे महत्त्व वाढेल आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सांस्कृतिक जाणीवही वाढणार आहे.
CBSEने स्पष्ट केले आहे की हा नियम टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाईल. शाळांना आवश्यक त्या सुविधा, शिक्षक आणि अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी वेळ दिला जाईल. अभ्यासक्रम अधिक सोपा, समजण्यास सुलभ आणि विद्यार्थीकेंद्रित ठेवण्यावर भर दिला जाईल. भाषा शिकवण्याच्या पद्धतीतही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण वाढेल का, असा प्रश्न अनेक पालकांच्या मनात आहे. मात्र, CBSEच्या मते अभ्यासक्रम संतुलित ठेवला जाईल. भाषांचा अभ्यास केवळ पाठांतरावर आधारित नसून संवाद कौशल्य, लेखन आणि समज यावर अधिक भर दिला जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची एकूण व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो..
तीन भाषा शिकवण्यासाठी शाळांना प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज भासेल. ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये ही अंमलबजावणी आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे सरकार आणि CBSEकडून शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल साधने आणि अभ्यासक्रम सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. योग्य नियोजन केल्यास हा बदल यशस्वी होऊ शकतो.
‘तीन भाषा सूत्र’चा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना बहुभाषिक बनवणे हा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना देशातील विविध संस्कृती, परंपरा आणि भाषांचा आदर करायला शिकता येईल. तसेच भविष्यातील करिअरच्या दृष्टीनेही अनेक भाषा येणे फायदेशीर ठरेल. जागतिकीकरणाच्या युगात बहुभाषिक कौशल्य ही मोठी ताकद ठरू शकणार आहे.