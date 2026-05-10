/CBSE Board 12th Result : सीबीएसईचा बारावीचा निकाल लवकरच होणार जाहीर, DigiLocker ने दिली सर्वात मोठी अपडेट

CBSE Board 12th Result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE)2026 चा इयत्ता 12 वीच्या बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर करणार आहे. हा निकाल विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण तो त्यांचे पुढील शिक्षण आणि करिअरची दिशा ठरवतो. डिजीलॉकर पोर्टलवर याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. "लवकरच येत आहे" असा मेसेज आला आहे. CBSE निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मागील वर्षांच्या निकालांच्या ट्रेंडनुसार, असा अंदाज आहे की, निकाल 12 किंवा 13 मे 2026 रोजी जाहीर होईल. मंडळाने अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख किंवा वेळ जाहीर केलेली नाही.
उमंग ॲपद्वारे निकाल तपासणे देखील खूप सोपे आहे. ॲप स्टोअर किंवा प्ले स्टोअरवरून उमंग ॲप डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करा.
सर्व्हिसेस सेक्शनमध्ये जाऊन CBSE वर क्लिक करा.
तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल नंबर वापरून OTP किंवा MPIN सह लॉगिन करा.
तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि इतर आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा.
सबमिट केल्यानंतर, CBSE १२वीचा निकाल स्क्रीनवर दिसेल.