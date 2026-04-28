CBSE 12 वीचा निकाल लवकरच! 'या' लिंकवरुन रोल नंबरद्वारे कसा तपासता येणार रिझल्ट? जाणून प्रक्रिया

CBSE 12th Result 2026 : CBSE बोर्ड 12वीचा निकाल लवकरच जाहीर होणार आहे, त्यामुळे तुम्ही रोल नंबर टाकून निकाल कसा तपासायचा जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 28, 2026, 11:18 AM IST
How to Check CBSE 12th Result 2026 by Roll Number : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा(CBSE) 10वीचा निकाल जाहीर झाला आहे. त्यामुळे आता 12वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निकालामध्ये उत्सुकता लागली आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या 12वीच्या परीक्षा या 17 फेब्रुवारी ते 10 एप्रिल 2026 दरम्यान झाला होत्या. अशातच CBSE बोर्ड लवकरच 12वीचा निकाल 2026 जाहीर होणार असून अंदाजे 30 एप्रिलपर्यंत लागणार आहे, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर अंदाजे 18.5 लाख विद्यार्थ्यांनी बारावीची परीक्षा दिली होती. CBSE आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर बारावीचा निकाल लागणार असून तुमच्या रोल नंबर टाकून तो कसा तपासाचा ते जाणून घ्या. 

असा पाहा सीबीएसईच्या वेबसाइटवर निकाल

सगळ्यात आधी सीबीएसई बोर्डच्या त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्स cbse.gov.in किंवा results.cbse.nic.in वर इयत्ता 12 वीचा निकाल अपलोड करेल. त्यानंतर त्यांनी दिलेल्या एका विशिष्ट वेळेत विद्यार्थी आपली गुणपत्रिका ऑनलाइन पाहू शकणार आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला रोल नंबर माहिती असायला पाहिजे. तुम्ही रोल नंबरद्वारे आपला सीबीएसई 12वीचा निकालही बघू शकणार आहात. तसंच या वेबसाइटवरून तुमची गुणपत्रिका डाउनलोड करु शकता. 

 

सीबीएसई 12वीचा निकाल तपासण्यासाठी, विद्यार्थी results.cbse.nic.in किंवा cbse.gov.in या थेट लिंकवरही तपासू शकता.  जर तुम्हाला त्वरित निकाल तपासण्यासाठी esults.cbse.nic.in या वेबसाइटवर तुम्ही जाऊ शकता. कारण सीबीएसई 12वीचा निकाल सगळ्यात आधी याच वेबसाइटवर जाहीर होणार आहे.  त्यासोबत तुम्ही रिझल्ट डिजीलॉकर (DigiLocker) आणि उमंग (Umang) ॲपवरही पाहू शकणार आहात. 

 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

