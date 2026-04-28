CBSE 12 वीचा निकाल लवकरच! 'या' लिंकवरुन रोल नंबरद्वारे कसा तपासता येणार रिझल्ट? जाणून प्रक्रिया

How to Check CBSE 12th Result 2026 by Roll Number : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा(CBSE) 10वीचा निकाल जाहीर झाला आहे. त्यामुळे आता 12वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निकालामध्ये उत्सुकता लागली आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या 12वीच्या परीक्षा या 17 फेब्रुवारी ते 10 एप्रिल 2026 दरम्यान झाला होत्या. अशातच CBSE बोर्ड लवकरच 12वीचा निकाल 2026 जाहीर होणार असून अंदाजे 30 एप्रिलपर्यंत लागणार आहे, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर अंदाजे 18.5 लाख विद्यार्थ्यांनी बारावीची परीक्षा दिली होती. CBSE आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर बारावीचा निकाल लागणार असून तुमच्या रोल नंबर टाकून तो कसा तपासाचा ते जाणून घ्या.
सगळ्यात आधी सीबीएसई बोर्डच्या त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्स cbse.gov.in किंवा results.cbse.nic.in वर इयत्ता 12 वीचा निकाल अपलोड करेल. त्यानंतर त्यांनी दिलेल्या एका विशिष्ट वेळेत विद्यार्थी आपली गुणपत्रिका ऑनलाइन पाहू शकणार आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला रोल नंबर माहिती असायला पाहिजे. तुम्ही रोल नंबरद्वारे आपला सीबीएसई 12वीचा निकालही बघू शकणार आहात. तसंच या वेबसाइटवरून तुमची गुणपत्रिका डाउनलोड करु शकता.
सीबीएसई 12वीचा निकाल तपासण्यासाठी, विद्यार्थी results.cbse.nic.in किंवा cbse.gov.in या थेट लिंकवरही तपासू शकता. जर तुम्हाला त्वरित निकाल तपासण्यासाठी esults.cbse.nic.in या वेबसाइटवर तुम्ही जाऊ शकता. कारण सीबीएसई 12वीचा निकाल सगळ्यात आधी याच वेबसाइटवर जाहीर होणार आहे. त्यासोबत तुम्ही रिझल्ट डिजीलॉकर (DigiLocker) आणि उमंग (Umang) ॲपवरही पाहू शकणार आहात.