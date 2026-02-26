सीबीएसईसाठी इयत्ता 6वी पासून लागू होणार त्रिभाषा सूत्र, इंग्रजी आता अनिवार्य नाही! विद्यार्थांना काय होणार फायदे?

Tribhasha Sutra For 2026-27 Academic Year: आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून सीबीएसई बोर्डासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये या तीन भाषांपैकी 2 भाषा भारतीय असणार आहेत तर, इंग्रजीचा परदेशी भाषांच्या गटात समावेश केला जाणार आहे. म्हणजेच इंग्रजी ही भाषा यापुढे अनिवार्य मानली जाणार नाही. ती निवडक भाषांपैकी एक मानली जाईल. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन यासारख्या परदेशी भाषांमधून एक भाषा निवडावी लागणार आहे.
दरम्यान, हे बदल राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणि शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम 2023 च्या शिफारशीनुसार लागू करण्यात आले आहेत. तिसरी भाषा ही इयत्ता 6वी पासून ते 8वी पर्यंत अशा मधल्या टप्प्यात सुरू करण्यात येणार आहे. या तिसऱ्या भाषेला पहिल्या आणि दुसऱ्या भाषेपेक्षा अधिक वेळ दिला जाईल. कारण, विद्यार्थ्यांना मधल्या टप्प्यात अनोळखी भाषा शिकण्यासाठी अधिक वेळ आणि सराव आवश्यक असतो. असे शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम समितीचे मत आहे. तसेच यामुळे दहावीपर्यंत तिसरी भाषा अनिवार्य करता येऊ शकते. पुढे इयत्ता 9 वी ते 10मध्ये या तिन्ही भाषा शिकवल्या जाव्यात अशी शिफारसही शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम समितीने केली आहे.
विशेष म्हणजे इतर नऊ प्रादेशिक भाषांसाठी 9 पाठ्यपुस्तकेही विकसित करावी लागणार आहे, अशी शिफारसही शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम समितीकडून करण्यात आली आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्याला तिसऱ्या भाषेत निपुणता मिळवता येईल. सीबीएसई 2026-27 या शैक्षणिक सत्रापासून नऊ भाषांसाठी शिक्षण साहित्य तयार केले जाणार आहे. ज्यामध्ये तमिळ, तेलगू, मल्याळम, कन्नड, गुजराती आणि बंगाली या भाषांचा समावेश असेल.
विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकणे अनिवार्य असल्यामुळे, त्यांना त्यांच्या संस्कृतीसह इतर इतर राज्याच्या भाषांशी जोडले जाण्याची संधी मिळेल. तसेच नऊ प्रादेशिक भाषांसाठी नवीन विकसित केल्या जाणाऱ्या नवीन पाठ्यपुस्तकांमुळे विद्यार्थ्यांचा भाषिक विषयातील पाया अधिक मजबूत होईल. तसेच इंग्रजी आता अनिवार्य नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनावरील इंग्रजीचे दडपण कमी होईल. तसचे इतर भाषांवर जोर धरता येईल. फ्रेंच किंवा जर्मन यांसारख्या परदेशी भाषांचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करिअर करण्यास फायदा होईल. याशिवाय दहावीपर्यंत तीन भाषा अनिवार्य केल्यामुळे भाषिक ज्ञान वाढेल आणि संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा संघ (MPSC) यांसारख्या परिक्षांसाठी देखील फायदा होईल.
FAQ
प्रश्न.1: कोणत्या इयत्तेपासून त्रिभाषा सूत्र लागू होणार?
उत्तर: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणि शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम 2023 च्या शिफारशीनुसार इयत्ता 6वी पासून ते 8वी पर्यंत त्रिभाषा सूत्र लागू होणार.
प्रश्न.2: त्रिभाषा सूत्रात इंग्रजी भाषा अनिवार्य असेल का?
उत्तर: यामध्ये इंग्रजी ही भाषा तिसरी परदेशी भाषा मानली जाईल. ज्यामुळे ती अनिवार्य नसेल.
प्रश्न.3: त्रिभाषा सूत्राचा विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार?
उत्तर: यामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यात परदेशातील करिअरसाठी फायदा होईल, इंग्रजीचे दडपण कमी होईल आणि भाषिक विषयातील पाया अधिक मजबूत होईल.