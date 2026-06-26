/7 वी ते 9 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचं; शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात मोठा निर्णय

नवी दिल्ली | नव्या अभ्यासक्रमासह नवं शैक्षणिक वर्ष जवळपास महिन्याभरापूर्वी सुरू झालं, काही शाळा सुरू होऊन महिनासुद्धा उलटला नाही तोच विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. प्रामुख्यानं इयतात सातवी ते नववीमध्ये शिकणाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरत आहे. सीबीएसईच्या 7, 8 आणि 9 वी इयत्तेमघध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळानं मोठा दिलासा दिला आहे.
अभ्यासक्रमामध्ये हा दिलासा देण्यात आला असून, त्यामध्ये त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत दोन परभाषांची निवड करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांमार्फत मिळालेल्या माहितीनुार आता विद्यार्थ्यांना कोणत्याही बदलाशिवायच 10 वी इयत्तेपर्यंत आपल्या निवडक विषयांसह शैक्षणिक अभ्यासक्रम सुरू ठेवता येईल. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना मध्येच भाषेचा पर्याय बदलण्याची कोणतीच आवश्यकता नाही. 2026 च्या मे महिन्यात सीबीएसईनं एक परिपत्रक जारी करत त्यामध्ये 1 जुलैपासून 9 वी इयत्तेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचं शिक्षण कघ्यावं लागेल ज्यामध्ये दोन इतर भारतीय भाषा अनिवार्य असतील असं सांगण्यात आलं होतं.
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) अंतर्गत हा नियम लागू करण्यात आला होता. या निर्णयानंतर विद्यार्थी आणि अनेक शैक्षणिक संस्थांसह पालकांनीसुद्धा नाराजीचा सूर आळवला होता. ज्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं. शिक्षण मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय भाषांचं शिक्षण फक्त इयत्ता 6 वीमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनिवार्य असेल. जे विद्यार्थी आधीपासूनच इयत्ता सातवी , आठवी आणि 9 वी मध्ये शिकत आहेत त्यांच्यावर हा नियम लागू नसेल. त्यामुळं ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीपासूनच यापूर्वीच्या नियमांअंतर्गत परदेशी भाषांचा पर्याय निवडला आहे ते इयत्ता 10 वी पर्यंत याच भाषा सूत्रानं अभ्यास करतील.
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्रीभाषा सूत्रापासून दूर हटू नये, हाच सरकारचा अट्टहास आहे. ही तरतूद आधीपासूनच असून, त्याबाबत फक्त स्पष्टोक्ती नव्हती असं शिक्षण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरवर्षी साधारण 24 लाख विद्यार्थी सीबीएसईची इयत्ता 10 वी ची परीक्षा देतात. यापैकी जवळपास 30 हजार विद्यार्थी परदेशी भाषेची निवड करतात. म्हणजेच 98.5 टक्के विद्यार्थी आधीपासूनच तीन भाषा सूत्रांचं पालन करत आहेत. त्यामुळं आता येत्या काळात औपचारिक आदेश जारी केले जातील. ज्यामुळं शाळा आणि विद्यार्थ्यांना स्पष्टोक्ती मिळेल. नव्या नियमाअंतर्गत इयत्ता 6 वी ला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन भारतीय भाषेच्या त्रीभाषा सूत्राचं पालन करावं लागणार आहे. तर, सातवी, आठवी, नववीच्या विद्यार्थ्यांना मात्र आधीच्याच सूत्रांवर आधारित अभ्यासक्रम लागू असेल.