Marathi News
दिवाळीआधी सरकारची मोठी घोषणा! खात्यात 8 टक्के जास्त रक्कम....; 49.19 लाख लोकांना होणार फायदा, असेल फक्त एकच अट

Central Government DA Hike: भारत सरकारने दिवाळीआधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाटी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 9, 2025, 05:59 PM IST
Central Government DA Hike: केंद्र सरकारने दिवाळीआधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात (DA) मोठी वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिवाळीआधी मोठा दिलासा मिळाला असून, आनंदाचं वातावरण आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली होती. दिवाळी आणि सणासुदीच्या हंगामापूर्वी अर्थ मंत्रालयाने हा निर्णय जाहीर केला.

पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्ता किती वाढेल?

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पाचव्या वेतन आयोगाने पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 474टक्के केला आहे. पूर्वी, महागाई भत्ता 466 टक्के होता. याचा अर्थ केंद्र सरकारने 8 टक्के महागाई भत्ता दिला आहे. नवीन महागाई भत्ता 1 जुलै 2025 पासून लागू होईल. पाचव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर 2005 मध्ये संपला.

पुढील 10 वर्षांसाठी सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार देण्यात आला, जो 2015 मध्ये संपला होता. सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत, मूळ वेतनावरील विद्यमान महागाई भत्ता 252 टक्क्यांवरून 257 टक्के करण्यात आला आहे. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात एकूण 5 टक्के वाढ होईल. हा बदल 1 जुलै 2025 पासून लागू होईल.

सातव्या वेतन आयोगांतर्गत किती पगारवाढ करण्यात आली?

अलीकडेच, केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्ता 3 टक्के वाढवला, ज्याचा थेट फायदा सुमारे 49.19 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 68.72 लाख निवृत्तीधारकांना झाला. दिवाळी आणि सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारने महागाई भत्ता वाढवल्याची बातमी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना दिलासा आणि आनंद देणारी ठरली आहे. भारत सरकार दरवर्षी दोनदा महागाई भत्ता वाढवते आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ देते.

1)  DA म्हणजे काय?
DA म्हणजे डिअरनेस अलाउन्स (Dearness Allowance), जे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तांसाठी मूलभूत वेतनाच्या टक्केवारीनुसार दिले जाणारे भत्ते आहे. हे महागाईविरुद्ध संरक्षण म्हणून दिले जाते आणि ते प्रत्येक सहा महिन्यांनी अद्ययावत केले जाते.

2) याचा लाभ कोणाला मिळेल?
हा लाभ सुमारे ४९.१९ लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि ६७.१५ लाख निवृत्तांना मिळेल. यात DR (Dearness Relief) चा समावेश आहे, जो निवृत्तांसाठी आहे.

3) DA कसे गणले जाते?
DA ची गणना अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) वर आधारित असते, जो महागाई मोजण्यासाठी वापरला जातो. प्रत्येक सहा महिन्यांनी (जानेवारी-जून आणि जुलै-डिसेंबर) सरासरी इंडेक्सनुसार वाढ ठरवली जाते.

