/आई-वडील की सासू-सासरे? दोघांपैकी एकाची निवड करणे अनिवार्य; तरच केंद्र सरकारच्या योजनेचा मिळेल फायदा!

Central Government Health Scheme: सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आश्रित सदस्यांची माहिती अपडेट करताना अतिशय काळजी घेणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास भविष्यात सीजीएचएस लाभ बंद होण्याची शक्यता असू शकते.
Central Government Health Scheme: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य सुविधांबाबत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता सीजीएचएस म्हणजेच सेंट्रल गव्हर्मंट हेल्थ स्किम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी आई-वडील आणि सासू-सासरे या दोघांनाही आश्रित म्हणून दाखवता येणार नाही. सरकारने याबाबत स्पष्ट नियम जारी केला असून, कर्मचाऱ्यांना यापैकी फक्त एक पर्याय निवडावा लागणार आहे. काय आहे नेमका हा नियम? कर्मचाऱ्यांना कसा होईल फायदा? काय आहे याचे नियम? सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आता वैद्यकीय सुविधांसाठी फक्त “आई-वडील” किंवा “सासू-सासरे” यापैकी एकाच गटाची निवड करू शकतील. हा नियम CGHS आणि Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 13 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशात याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे हा पर्याय “वन-टाईम ऑप्शन” स्वरूपात असेल. म्हणजे एकदा निवड केल्यानंतर पुन्हा बदल करणे सोपे राहणार नाही.
सरकारने विशेष उल्लेख करत सांगितले की पुरुष केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना फक्त एकदाच निर्णय घेण्याची संधी दिली जाईल. त्यांनी आपल्या पालकांना आश्रित दाखवायचे की पत्नीच्या पालकांना, हे निश्चित करावे लागेल. यामुळे भविष्यातील गैरसमज, दुहेरी लाभ आणि कागदपत्रातील गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
यापूर्वी 2023 मध्येही सरकारने यासंदर्भात आदेश काढला होता. त्या आदेशात कर्मचाऱ्यांना पालक किंवा सासरचे मंडळी यांपैकी एक पर्याय देण्यात आला होता. मात्र नवीन स्पष्टीकरणात “वन-टाईम निवड” हा मुद्दा अधिक कठोर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचारी कोणाला आश्रित दाखवतात याची अधिकृत नोंद कायमस्वरूपी महत्त्वाची ठरणार आहे.
सीजीएचएस अंतर्गत लाभ घेणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यातच वैद्यकीय खर्च, रुग्णालय बिल आणि रिइम्बर्समेंट प्रक्रिया यांवर सरकारचा मोठा खर्च होतो. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची स्पष्ट यादी ठेवणे, गैरवापर रोखणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे तज्ज्ञ मानतात. अलीकडेच सीजीएचएस अंतर्गत वैद्यकीय परताव्याची मर्यादा 5 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
हा निर्णय अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी संवेदनशील ठरू शकतो. विशेषतः ज्या कुटुंबात दोन्ही बाजूंचे वृद्ध पालक वैद्यकीयदृष्ट्या अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी निवड करणे कठीण जाऊ शकते. भविष्यात कोणाला वैद्यकीय सुविधा मिळणार आणि कोणाला नाही, यावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी आता आर्थिक स्थिती, आरोग्यस्थिती आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पाहून निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही महिन्यांत सीजीएचएस व्यवस्थेत अनेक डिजिटल सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. PAN आधारित ओळख, ऑनलाइन मंजुरी, मोबाईल अॅप, डिजिटल पेमेंट व्हेरिफिकेशन आणि जलद मेडिकल क्लेम प्रक्रिया यांसारखे बदल लागू झाले आहेत. सरकार सीजीएचएस अधिक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचे यातून दिसते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आश्रित सदस्यांची माहिती अपडेट करताना अतिशय काळजी घेणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास भविष्यात सीजीएचएस लाभ बंद होण्याची शक्यता असू शकते. तसेच आश्रित ठरवताना उत्पन्न मर्यादा, वास्तव्यासंबंधी नियम आणि वैद्यकीय अवलंबित्व या अटी तपासणे गरजेचे आहे. एकदा पर्याय निवडल्यानंतर बदल करणे कठीण होऊ शकते, त्यामुळे निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे आणि कौटुंबिक परिस्थिती तपासणे आवश्यक ठरणार आहे.