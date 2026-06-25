/SC/OBC शिष्यवृत्तीसंदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा

जर तुम्ही विद्यार्थी आहात आणि शिष्यवृत्तीचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्याचा दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे, अनेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांना आता कायमस्वरूपी रहिवासी दाखला म्हणजेच डोमिसाई सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे अर्ज प्रक्रियेदरम्यान वेळेची बचत होईल आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणं अधिक सोपं जाईल.
आतापर्यंत, विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना 'रहिवासी दाखला' सादर करणे अनिवार्य होते. या कागदपत्रात विद्यार्थ्याच्या कायमस्वरूपी निवासाबाबत संपूर्ण माहिती नमूद केलेली असते. मात्र तरीही तो मिळवताना विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास सहन करावा लागत असे. सरकारी कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने विद्यार्थ्यांनी विलंबही व्हायचा. परिणामी अर्जाची अंतिम मुदतच निघून जात असे. या समस्यांची दखल घेऊन सरकारने नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे पाऊल उचललं आहे.
अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहतात. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती हवी असेल आणि त्याच्याकडे 'निवासी प्रमाणपत्र' नसेल तर त्याला त्यासाठी आपल्या घरी जावं लागत असे. यामध्ये विद्यार्थ्याचा वेळ आणि पैसा वाया जायचा. पण आता अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे, विद्यार्थ्यांना थेट दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जेव्हा एखाद्या विद्यार्थ्याला अडचण येते तेव्हा त्याच्यासह त्याच्या कुटुंबालाही तो त्रास सहन करावा लागत असतो. याचं कारण कागदपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांसह त्यांचे आई-वडीलही सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत असतात. पालकांनाही आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. याशिवाय त्यांच्या खिशावर खर्चाचा अतिरिक्त बोजाही पडतो. मात्र, या नवीन बदलामुळे त्यांचा हा त्रास वाचणार आहे.
शिष्यवृत्ती प्रक्रिया सोपी करणं हा यामागील सरकारचा मुख्य हेतू आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना रहिवासी प्रमाणपत्र बनवताना अडचणींचा सामना करावा लागू नये. तसंच योग्य आणि पात्र विद्यार्थ्यांना वेळेत मदत मिळू शकले. या बदलामुळे अर्ज प्रक्रिया जलद होईल आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.