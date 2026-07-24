/CJP च्या आंदोलनाला मोठं यश! केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, पेपरफुटीसंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी

कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाला मोठं यश मिळताना दिसत आहे. केंद्रीय मंत्रिमडळाच्या बैठकीत प्रश्नपत्रिका फुटीच्या (पेपर लीक) प्रकरणांमधील शिक्षेचा कायदा अधिक कठोर करण्याच्या हेतूने एक विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकात प्रश्नपत्रिका फुटीशी संबंधित संघटित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांसाठी 10 वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि 10 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
देशभरात सध्या विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका पेपरफुटीवरुन आंदोलन करत असताना आणि संसदेत या मुद्द्यावरुन विरोधक गदारोळ घालत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या आदल्या दिवशीच, म्हणजेच 23 जुलैच्या रात्री उशिरा, पंतप्रधान मोदींनी एका तीन मिनिटांच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यांनी सांगितलं होतं की, शुक्रवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालये स्थापन करण्याबाबत आणि दोषींना कठोर शिक्षा देणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्याबाबत चर्चा केली जाईल.
पंतप्रधानांनी यावेळी म्हटलं होतं की, प्रश्नपत्रिका फुटण्याचा (पेपर लीक) प्रकार ही काही किरकोळ बाब नाही. यामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना तीव्र मनस्ताप झाला आहे. या समस्येचा कठोरपणे सामना करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असून, भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी एक भक्कम कायदेशीर चौकट निर्माण केली जाईल, यावर त्यांनी भर दिला. यापूर्वी, गुरुवारी सकाळी पंतप्रधान मोदींनी प्रश्नपत्रिका फुटीशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणाही केली होती.
त्यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित सुरू करण्याचे निर्देशही दिले होते. आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सर्वांचे लक्ष पुढील आठवड्यात संसदेकडे लागले असेल, जिथे हे महत्त्वपूर्ण विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, 'नीट' (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या संदर्भात आतापर्यंत एकूण 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने गुरुवारी शिक्षण मंत्रालयात प्रशासकीय स्तरावर मोठे फेरबदलही केले. सरकारने राजस्थान केडरचे १९९४ च्या तुकडीतील आयएएस (IAS) अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण विभागाचे नवीन सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी विनीत जोशी यांच्याकडून ही जबाबदारी स्वीकारली आहे.