English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सरकार करणार 'अशी' मदत!

Central Government Employee: एचबीए योजने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भविष्यकाळातील घराची गरज पूर्ण करण्यास मदत करते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 8, 2025, 06:42 PM IST
भारतातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सरकार करणार 'अशी' मदत!
केंद्रीय कर्मचारी

Central Government Employee: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. एचबीए या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना स्वप्नातील घर साकार करण्यासाठी एक  संधी मिळणार आहे. या योजनेद्वारे कर्मचारी घर बांधणे, खरेदी करणे, दुरुस्ती करणे किंवा भूखंड विकत घेण्यासाठी अत्यल्प व्याजदरावर कर्ज मिळवू शकणार आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

एचबीए योजने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भविष्यकाळातील घराची गरज पूर्ण करण्यास मदत करते आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करते. सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिलाय. ही योजना आता अधिक व्यापक आणि सुलभ झाली आहे. यामुळे लाखो कर्मचारी स्वतंत्र घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करु शकतात. 

कर्जाची रक्कम आणि मर्यादा

या योजनेंतर्गत एका केंद्रीय कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ वेतनासह महागाई भत्त्याच्या (डीए) 34 पट रक्कम किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. घराचा विस्तार किंवा देखभालसाठी वेगळी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जी कर्मचाऱ्याच्या गरजेनुसार ठरवली जाते. ही रक्कम बाजारातील सामान्य कर्जांपेक्षा निश्चित आणि परवडणारी आहे. ज्यामुळे कर्मचारी तणावमुक्तपणे निवास योजना राबवू शकतात. सरकारने कर्ज मर्यादेत वाढ करून योजनेचा प्रभाव वाढवलाय. त्यामुळे आता अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. 

व्याजदराची वैशिष्ट्ये काय?

एचबीए कर्जावर लागू होणारा व्याजदर 6 ते 7.5 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. जो खासगी बँकांच्या घरकुल कर्जदरांपेक्षा निम्माच कमी आहे. हा दर स्थिर असल्याने कर्जावधीत व्याजवाढीचा धोका नसतो. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नियोजन सोपे जाते. ही सुविधा कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताची असून, ती त्यांच्या मासिक उत्पन्नावर ताण पडू देत नाही. सरकारचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. 

पात्रता निकष आणि अटी काय? 

ही योजना सर्व केंद्रीय सरकारी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी खुली आहे. तर टेम्पररी कर्मचाऱ्यांना काही अटींसह लाभ मिळू शकतो. यासाठी काही अटी आहेत. कर्मचाऱ्याने किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केली असावी आणि पूर्वी कोणताही सरकारी निवास लाभ घेतला नसावा. पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत असल्यास केवळ एकच कर्ज मिळू शकते. या निकषांमुळे योजना पारदर्शक राहते आणि दुरुपयोग टाळला जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

एचबीए नियम अधिक सुलभ

गेल्या काही वर्षांत सरकारने एचबीए नियमांना अधिक सुलभ केले असून, आता बांधकामाचे प्रमाणपत्र, आराखडा आणि इतर कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करता येणार आहेत. यामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान झाली असून कर्मचाऱ्यांना अनावश्यक विलंब सहन करावा लागत नाही.

FAQ

१. प्रश्न: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याला HBA अंतर्गत किती रकमेचे कर्ज मिळू शकते?

उत्तर: कर्मचाऱ्याच्या मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता (DA) यांच्या ३४ पट रक्कम किंवा जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये (जे आधी मिळेल ते) कर्ज मिळते. घराचा विस्तार किंवा दुरुस्तीसाठी वेगळी मर्यादा लागू असते.

२. प्रश्न: HBA कर्जावर किती व्याजदर आकारला जातो?

उत्तर: या योजनेंतर्गत व्याजदर फक्त ६% ते ७.५% पर्यंत असतो. हा दर खासगी बँकांच्या गृहकर्जापेक्षा खूपच कमी आणि पूर्ण कर्जकाळात स्थिर राहतो, त्यामुळे हप्ते वाढण्याची भीती नसते.

३. प्रश्न: कोणत्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू होते आणि मुख्य अट काय आहे?

उत्तर: ही योजना सर्व कायमस्वरूपी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे. तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना काही विशेष अटींसह लाभ मिळू शकतो. मुख्य अट म्हणजे कर्मचाऱ्याने किमान ५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी आणि यापूर्वी त्याला सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ मिळालेला नसावा. पती-पत्नी दोघे सरकारी नोकरीत असतील तर फक्त एकालाच कर्ज मिळते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
central govt employeesHBA Ruleshome loanFlatplot

इतर बातम्या

सुरज चव्हाण नंतर आता छोट्या पुढारीला ही झाली लगीनघाई

मनोरंजन