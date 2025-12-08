भारतातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सरकार करणार 'अशी' मदत!

Central Government Employee: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. एचबीए या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना स्वप्नातील घर साकार करण्यासाठी एक संधी मिळणार आहे. या योजनेद्वारे कर्मचारी घर बांधणे, खरेदी करणे, दुरुस्ती करणे किंवा भूखंड विकत घेण्यासाठी अत्यल्प व्याजदरावर कर्ज मिळवू शकणार आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
एचबीए योजने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भविष्यकाळातील घराची गरज पूर्ण करण्यास मदत करते आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करते. सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिलाय. ही योजना आता अधिक व्यापक आणि सुलभ झाली आहे. यामुळे लाखो कर्मचारी स्वतंत्र घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करु शकतात.
या योजनेंतर्गत एका केंद्रीय कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ वेतनासह महागाई भत्त्याच्या (डीए) 34 पट रक्कम किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते. घराचा विस्तार किंवा देखभालसाठी वेगळी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जी कर्मचाऱ्याच्या गरजेनुसार ठरवली जाते. ही रक्कम बाजारातील सामान्य कर्जांपेक्षा निश्चित आणि परवडणारी आहे. ज्यामुळे कर्मचारी तणावमुक्तपणे निवास योजना राबवू शकतात. सरकारने कर्ज मर्यादेत वाढ करून योजनेचा प्रभाव वाढवलाय. त्यामुळे आता अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
एचबीए कर्जावर लागू होणारा व्याजदर 6 ते 7.5 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. जो खासगी बँकांच्या घरकुल कर्जदरांपेक्षा निम्माच कमी आहे. हा दर स्थिर असल्याने कर्जावधीत व्याजवाढीचा धोका नसतो. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नियोजन सोपे जाते. ही सुविधा कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताची असून, ती त्यांच्या मासिक उत्पन्नावर ताण पडू देत नाही. सरकारचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे.
ही योजना सर्व केंद्रीय सरकारी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी खुली आहे. तर टेम्पररी कर्मचाऱ्यांना काही अटींसह लाभ मिळू शकतो. यासाठी काही अटी आहेत. कर्मचाऱ्याने किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केली असावी आणि पूर्वी कोणताही सरकारी निवास लाभ घेतला नसावा. पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत असल्यास केवळ एकच कर्ज मिळू शकते. या निकषांमुळे योजना पारदर्शक राहते आणि दुरुपयोग टाळला जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने एचबीए नियमांना अधिक सुलभ केले असून, आता बांधकामाचे प्रमाणपत्र, आराखडा आणि इतर कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करता येणार आहेत. यामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान झाली असून कर्मचाऱ्यांना अनावश्यक विलंब सहन करावा लागत नाही.
