/केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 5 महिन्याचा थकीत महागाई भत्ता देणार केंद्र सरकार; पगारात मोठी वाढ!

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महागाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) वाढीची अधिकृत घोषणा सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये झाल्यास, त्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीतील पाच महिन्यांची DA थकबाकी (Arrears) नोव्हेंबर महिन्याच्या पगारासोबत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकते. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे जाहीर होणे बाकी आहे.
केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. पहिली वाढ 1 जानेवारीपासून आणि दुसरी 1 जुलैपासून लागू असते. मात्र, या वाढीची अधिकृत घोषणा काही महिन्यांनी केली जाते. यंदाही जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या DA वाढीची घोषणा सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर हा निर्णय ऑक्टोबरनंतर लागू झाला, तर जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या पाच महिन्यांची थकबाकी एकरकमी नोव्हेंबरच्या वेतनासोबत मिळू शकते.
सध्या उपलब्ध महागाई निर्देशांक (AICPI-IW) आणि तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये 2 ते 3 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. अंतिम टक्केवारी मात्र कामगार मंत्रालयाच्या निर्देशांकानुसार आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर निश्चित होईल. अधिकृत निर्णय होईपर्यंत कोणतीही टक्केवारी निश्चित मानता येणार नाही.
महागाई भत्त्यातील वाढीचा लाभ लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि केंद्र सरकारचे निवृत्तीवेतनधारक (Pensioners) यांना मिळेल. DA वाढल्यानंतर निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई सवलतीत (Dearness Relief - DR) देखील त्याच प्रमाणात वाढ केली जाते. त्यामुळे दोन्ही गटांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
थकबाकीची रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर (Basic Pay) अवलंबून असते. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत वेतन जास्त आहे, त्यांना DA वाढीमुळे अधिक रक्कम मिळते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा होणारी थकबाकी वेगवेगळी असू शकते. यामध्ये लागू होणाऱ्या DA वाढीची अंतिम टक्केवारी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
परंपरेनुसार, केंद्र सरकार सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुलैपासून लागू होणाऱ्या DA वाढीला मंजुरी देते. मंजुरीनंतर अर्थ मंत्रालयाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावरील अप्रमाणित दाव्यांवर विश्वास न ठेवता सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी.
सध्या 5 महिन्यांची DA थकबाकी मिळणार, ही शक्यता उपलब्ध माहिती आणि पूर्वीच्या पद्धतीवर आधारित आहे. केंद्र सरकारने अद्याप DA वाढीचा अंतिम दर किंवा थकबाकीबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे सरकारचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच निश्चित रक्कम आणि अंमलबजावणीचा तपशील स्पष्ट होईल. कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत अधिसूचना आल्यानंतरच आर्थिक नियोजन करणे योग्य ठरेल.