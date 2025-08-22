English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जुन्या वाहनांबाबत सरकारने बदलला आधीचा नियम, तुमच्यावर काय होणार परिणाम? आताच जाणून घ्या!

Motor vehicle Act:  तुमचे वाहनदेखील जुने झाले असेल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 22, 2025, 06:29 PM IST
जुन्या वाहनांबाबत सरकारने बदलला आधीचा नियम, तुमच्यावर काय होणार परिणाम? आताच जाणून घ्या!
मोटर वाहन कायदा

Motor vehicle Act: तुमचे वाहनदेखील जुने झाले असेल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करून जुन्या वाहनांच्या वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, वाहनांचे कायदेशीर वय 15 वर्षांवरून 20 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मात्र, यासोबतच नोंदणी नूतनीकरण शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे हा दिलासा वाहन मालकांसाठी 'महागडी भेट' ठरत आहे. हा नियम देशभरात लागू आहे, परंतु दिल्ली-एनसीआरला यातून वगळण्यात आले आहे. 

वाहनांचे वय 20 वर्षांपर्यंत वाढवले

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या वाहनांचे कायदेशीर वय 15 वर्षांवरून 20 वर्षांपर्यंत वाढवले आहे. याचा अर्थ, आता 20 वर्षांपर्यंतच्या वाहनांचे नोंदणी नूतनीकरण करता येईल. यामुळे वाहन मालकांना त्यांची जुनी वाहने कायदेशीररित्या वापरण्याची मुभा मिळेल.

दिल्ली-एनसीआरला सूट नाही

दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेता, हा नवा नियम या भागात लागू होणार नाही. येथे 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर आधीच बंदी आहे. त्यामुळे या भागातील वाहन मालकांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नोंदणी शुल्कात लक्षणीय वाढ

वाहनांचे वय वाढवण्याचा लाभ घेण्यासाठी वाहन मालकांना नोंदणी नूतनीकरणासाठी जास्त शुल्क मोजावे लागेल. हे शुल्क वाहनाच्या प्रकारानुसार बदलते आणि यात GST समाविष्ट नाही. यामुळे ही सवलत 'महागडी' ठरत आहे.

वाहन प्रकारानुसार शुल्क

नव्या नियमानुसार नोंदणी नूतनीकरण शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:  मोटारसायकल: 2000 रुपये  
तीन चाकी/चौकोनी सायकल: 5000 रुपये  
हलकी मोटार वाहने (कार इ.): 10000 रुपये  
आयात केलेली दुचाकी/तीनचाकी: 20000 रुपये  
आयात केलेली चारचाकी आणि त्याहून अधिक: 80000 रुपये  
इतर वाहने: 12000 रुपये

नियमाची तात्काळ अंमलबजावणी

हा नियम देशभरात (दिल्ली-एनसीआर वगळता) तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. यामुळे वाहन मालकांना त्यांच्या जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण त्वरित करता येईल, परंतु त्यासाठी नवीन शुल्क आकारले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

का घेण्यात आला निर्णय?

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, वाहनांचे वय वाढवल्याने वाहन मालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांना त्यांची जुनी वाहने कायदेशीररित्या वापरता येतील. तसेच, यामुळे स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा बोजा कमी होऊ शकतो. मात्र, दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या समस्येमुळे हा नियम तिथे लागू नसेल.सरकार कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जुन्या वाहनांचे वय वाढवण्याचा निर्णय हा पर्यावरण संरक्षण आणि वाहन मालकांच्या सोयी यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, दिल्ली-एनसीआरसारख्या प्रदूषणग्रस्त भागात कठोर नियम कायम ठेवण्यात आले आहेत.

FAQ

प्रश्न: केंद्र सरकारने जुन्या वाहनांसंदर्भात कोणता नवीन नियम लागू केला आहे?

उत्तर: केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करून जुन्या वाहनांचे कायदेशीर वय १५ वर्षांवरून २० वर्षांपर्यंत वाढवले आहे. यामुळे २० वर्षांपर्यंतच्या वाहनांचे नोंदणी नूतनीकरण करता येईल, ज्यामुळे वाहन मालकांना त्यांची जुनी वाहने कायदेशीररित्या वापरण्याची मुभा मिळेल. हा नियम देशभरात (दिल्ली-एनसीआर वगळता) तात्काळ लागू झाला आहे.

प्रश्न: नोंदणी नूतनीकरणासाठी नवीन शुल्क किती आहे आणि दिल्ली-एनसीआरला या नियमातून का वगळले आहे?

उत्तर: नोंदणी नूतनीकरणाचे शुल्क वाहन प्रकारानुसार आहे: मोटारसायकलसाठी ₹२,०००, तीन चाकी/चौकोनी सायकलसाठी ₹५,०००, हलकी मोटार वाहने (कार) साठी ₹१०,०००, आयात केलेली दुचाकी/तीनचाकी साठी ₹२०,०००, आयात केलेली चारचाकी साठी ₹८०,००० आणि इतर वाहनांसाठी ₹१२,००० (GST वगळून). दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची गंभीर समस्या असल्याने, येथे १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी असल्यामुळे हा नियम लागू नाही.

प्रश्न: या निर्णयामागील सरकारचे उद्दिष्ट काय आहे आणि त्याचा वाहन मालकांना कसा फायदा होईल?

उत्तर: सरकारचे उद्दिष्ट वाहन मालकांना आर्थिक दिलासा देणे आणि जुनी वाहने कायदेशीररित्या वापरण्याची परवानगी देणे आहे. यामुळे स्क्रॅपिंग पॉलिसीवरील बोजा कमी होऊ शकतो. तसेच, हा निर्णय पर्यावरण संरक्षण आणि वाहन मालकांच्या सोयी यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, वाढीव नोंदणी शुल्कामुळे ही सवलत ‘महागडी’ ठरत असल्याने वाहन मालकांना अधिक खर्च करावा लागेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

