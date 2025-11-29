English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Public Holiday 2026: केंद्र सरकारकडून 2026 ची सुट्ट्यांची यादी जाहीर; शाळा, सरकारी कार्यालये 'या' दिवशी असणार बंद!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 29, 2025, 03:53 PM IST
2026 सरकारी सुट्ट्या

2026 Government Holiday List: केंद्र सरकारने २०२६ साठी सरकारी कार्यालयांसाठी सुट्ट्यांची अधिकृत यादी जाहीर केली आहे. यात एकूण १४ अनिवार्य (राजपत्रित) सुट्ट्या आणि १२ वैकल्पिक (प्रतिबंधित) सुट्ट्या समाविष्ट आहेत. दिल्ली/नवी दिल्लीतील केंद्रीय कार्यालयांसाठी कार्मिक विभागाकडून ३ वैकल्पिक सुट्ट्या निवडल्या जातात, तर इतर ठिकाणी स्थानिक प्रशासन ३ सुट्ट्या ठरवते. कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य सुट्ट्यांव्यतिरिक्त २ अतिरिक्त वैकल्पिक सुट्ट्या घेता येतात. राज्यांनुसार काही बदल होऊ शकतात. ही यादी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. चला, महिनानिहाय तपशील पाहूया.

जानेवारी 

१ जानेवारीला नव वर्ष दिवस (वैकल्पिक), ३ जानेवारी: हजरत अलीचा जन्मदिवस (वैकल्पिक), १४ जानेवारी: मकरसंक्रांती (वैकल्पिक)  १४ जानेवारी: माघ बिहू/पोंगल (वैकल्पिक), २३ जानेवारी: श्री पंचमी/बसंत पंचमी (वैकल्पिक)  आणि २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाची सुट्टी असेल. 

फेब्रुवारी

१ फेब्रुवारीला गुरु रविदास जयंती (वैकल्पिक), १२ फेब्रुवारी: दयानंद सरस्वती जयंती (वैकल्पिक), १५ फेब्रुवारी: महाशिवरात्रि (वैकल्पिक) तर १९ फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती (वैकल्पिक)ची सुट्टी असेल. 

मार्च

३ मार्च रोजी होलिका दहन (वैकल्पिक),  डोलयात्रा (वैकल्पिक), ४ मार्च: होळी (अनिवार्य),१९ मार्च: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा/गुडिपाडवा/उगाडी/चेटी चंद (वैकल्पिक),२० मार्च: जमात-उल-विदा (वैकल्पिक), २१ मार्च: ईद-उल-फित्र (अनिवार्य)  तर २६ मार्च रोजी रामनवमी (अनिवार्य)ची सुट्टी असेल. 

एप्रिल

३ एप्रिलला गुड फ्रायडे (अनिवार्य), ५ एप्रिल: ईस्टर रविवार (वैकल्पिक),  ३१ मार्चला महावीर जयंती (अनिवार्य) सुट्टी असेल.  

मे

१ मे रोजी बुद्ध पौर्णिमा (अनिवार्य), ९ मे: गुरु रवींद्रनाथ टागोर जयंती (वैकल्पिक), २७ मे: ईद-उल-झुहा (बकरीद) (अनिवार्य) सुट्टी असेल. 

जून

२६ जूनला मोहरम (अनिवार्य) ची सुट्टी असेल.

जुलै

१६ जुलैला रथ यात्रा (वैकल्पिक) ची सुट्टी असेल. 
 

ऑगस्ट

१५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन (अनिवार्य),२६ ऑगस्ट: ईद-ए-मिलाद (अनिवार्य),२६ ऑगस्ट: ओणम/थिरु ओणम दिवस (वैकल्पिक) आणि २८ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधन (वैकल्पिक) ची सुट्टी असेल.

सप्टेंबर

४ सप्टेंबर रोजी जन्माष्टमी (वैष्णवी) (अनिवार्य) तर   १४ सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी (वैकल्पिक) ची सुट्टी असेल.

ऑक्टोबर

२ ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंती (अनिवार्य), १८ ऑक्टोबर: दशहरा (सप्तमी) (वैकल्पिक),१९ ऑक्टोबर: दसरा (महाअष्टमी) (वैकल्पिक),२० ऑक्टोबर: दशहरा (विजयादशमी) (अनिवार्य),२६ ऑक्टोबर: महर्षी वाल्मिकी जयंती (वैकल्पिक),२९ ऑक्टोबर: करवा चौथ (वैकल्पिक)ची सुट्टी असेल. 

नोव्हेंबर

८ नोव्हेंबरला दिवाळी/नरक चतुर्दशी (अनिवार्य),  ९ नोव्हेंबर: गोवर्धन पूजा (वैकल्पिक),११ नोव्हेंबर: भाऊबीज (वैकल्पिक), १५ नोव्हेंबर: प्रतिहार षष्ठी/सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) (वैकल्पिक),२४ नोव्हेंबर: गुरु नानक जयंती (अनिवार्य) ची सुट्टी असेल.

डिसेंबर

२३ डिसेंबर रोजी हजरत अलीचा जन्मदिवस (वैकल्पिक),  २४ डिसेंबर: क्रिसमस इव्ह (वैकल्पिक) तर  २५ डिसेंबर: ख्रिसमस (अनिवार्य)ची सुट्टी असेल. 

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या या सुट्ट्या सरकारी कार्यालये, बँका आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी लागू असतील. प्रत्येक राज्यातील महत्वाच्या सणांप्रमाणे तिथल्या सुट्ट्या बदलत असतात. सरकारकडून वेळोवेळी याबद्दल सुचना जाहीर करण्यात येत असते.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी याकडे लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

