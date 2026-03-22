  केंद्र सरकारचा ग्राहकांना दिलासा! LPG गॅसचा पुरवठा 50 टक्क्यांनी वाढवला, कोणाला मिळणार फायदा?

पूजा पवार | Updated: Mar 22, 2026, 07:56 AM IST
Photo Credit - Social Media

LPG Gas : केंद्राने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना होणाऱ्या गॅस वाटपात 50 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. तसेच 23 मार्च पासून अतिरिक्त 20 टक्के सप्लाय सुद्धा लागू केला आहे. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाचे सेक्रेटरी डॉ नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्यांच्या वरिष्ठ सचिवांना यासंदर्भातील पत्र लिहिलंय. या लेटरमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की तुम्हाला सांगू इच्छितो की 23 मार्च 2026 पासून पुढील नोटिफिकेशन येईपर्यंत राज्यांना LPG गॅसचा पुरवठा 20 टक्के दिला जाईल. ज्यामुळे एकूण वाटप संकटपूर्व पातळीच्या 50 टक्के होईल.

कोणत्या क्षेत्राला मिळणार प्राधान्य?

रेस्टॉरंट, ढाबे, हॉटेल्स, इंडस्ट्रियल कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया/दुग्धव्यवसाय, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवली जाणारी अनुदानित अन्न कॅन्टीन/आउटलेट, कम्युनिटी किचन, स्थलांतरित मजूर यांच्यासाठी 5 किलो एफटीएल (FTL) अन्न उपलब्ध करून दिले जाईल आणि त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जातील. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाचे सेक्रेटरी डॉ नीरज मित्तल यांनी सांगितलंय की या क्षेत्रांना प्राधान्याने 20 टक्के अतिरिक्त वाटप दिले जाईल.

गॅस टंचाईबाबत मोठी अपडेट : 

व्यावसायिक LPG सिलिंडर सप्लाय 20 टक्के झाला. 
 
छोटे 5kg LPG सिलिंडर सप्लाय 50 टक्के झाला. 

होर्डिंग आणि ब्लॅक मार्केटिंगवर छापेमारी सुरु 

रजिस्ट्रेशन करणं असणार अनिवार्य : 

पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, 50 टक्के पुरवठ्याअंतर्गत वाटपासाठी पात्र होण्यापूर्वी सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक एलपीजी ग्राहकांना ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आवश्यक असेल. 

LPG आयात कमी होऊन 2,65,000 टन इतकी झाली : 

भारताचा आठवडत्यातील LPG आयात 19 मार्चपर्यंतच्या आठवड्यात कमी होऊन 2,65,000 टन इतका राहिला आहे. जो 5 मार्च रोजी 3,22,000 टन होता. एस अँड पी कमोडिटीज अॅट सी (सीएएस) नुसार, १९ मार्च रोजी संपलेल्या आठवड्यात मध्य पूर्वेतून होणारी आयात केवळ 89,000 टन पर्यंत घसरली. जानेवारी 2026 पासूनचा हा सर्वात कमी वाटा आहे. दरम्यान काही रिपोर्ट्समध्ये असं सुद्धा म्हटलं गेलं की 19 मार्च रोजी संपलेल्या आठवड्यात पर्यायी प्रदेशांमधून होणारा पुरवठा 1,76,000 टनांपर्यंत वाढला. यापैकी बहुतांश पुरवठा अमेरिकेतून झाला, जो मागील आठवड्यात शून्य होता, जेव्हा एकूण आयातीपैकी 100 टक्के आयात पश्चिम आशियातून झाली होती. रिपोर्ट्सनुसार भारतीय ऑइल मार्केटिंग कंपन्या 2026 मध्ये यूनाइटेड स्टेट्समधून जवळपास 22 लाख टन LPG आयात करू शकते. सीएएसच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेतून भारताला होणारा LPG चा पुरवठा सातत्याने वाढत असून, तो आता आखाती देशांतील पारंपरिक पुरवठादारांच्या पुरवठ्यापेक्षा जास्त झाला आहे.

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

