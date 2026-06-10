/...म्हणूनच युद्धाच्या 78 दिवसांनी भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढू लागले; समोर आलं खरं कारण; 1.23 लाख कोटी कोणी मोजले?

Petrol Diesel Rate: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध सुरु झाल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली होती. दरम्यान केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढून सर्वसामान्यांना झळ बसू नये यासाठी पहिल्या 78 दिवसांत तेल विपणन कंपन्यांना आर्थिक मदत म्हणून 1.23 लाख कोटी रुपये दिले, अशी माहिती मिळाली आहे. मध्यपूर्वेतील या संकटकाळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढू नयेत याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. तसंच, या रकमेमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साईज ड्युटी) केलेल्या कपातीचाही समावेश असल्याचं समजत आहे.
केंद्राने सरकारी तेल कंपन्यांना 78 दिवसांची भरपाई दिल्यानंतर फक्त एकाच क्षेत्राला आणखी आर्थिक मदत देणं योग्य ठरणार नाही असा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला, अशी सूत्रांची माहिती आहे. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या वाढत्या खर्चाचा काही भार ग्राहकांवर टाकणं सरकारी तेल कंपन्यांसाठी आवश्यक असेल, असा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानंतर, 15 मेपासून या कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढवण्यास सुरुवात केली.
एका वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही आठवड्यांत केलेल्या दरवाढीनंतरही सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना अजूनही दररोज सुमारे 652 कोटींचं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या 'पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल'च्या एका अलीकडील रिपोर्टनुसार, कच्च्या तेलाची (Indian basket) सरासरी किंमत उच्च पातळीवर राहिली असून, ती एप्रिलमध्ये प्रति बॅरल 114.48 डॉलर्स आणि मे महिन्यात प्रति बॅरल 106.23 डॉलर्स इतकी होती.
सध्याही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 93-94 डॉलर्सच्या आसपास आहे. याच काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एलपीजीच्या (LPG) किमतीतही 46 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. शुक्रवारी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी इशारा दिला की, "जागतिक आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. पुरवठा साखळीतील दीर्घकालीन व्यत्यय आणि ऊर्जेचे वाढलेले दर यांचा परिणाम विकासदर आणि महागाईचा दर या दोन्हीवर होण्याची शक्यता आहे."
मल्होत्रा यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वास्तविक जीडीपी (GDP) विकासदर 6.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आरबीआयचा (RBI) यापूर्वीचा अंदाज 6.9 टक्के इतका होता.
धोरणात्मक व्याजदरविषयक धोरण (Monetary Policy) जाहीर करताना आरबीआयच्या गव्हर्नरनी नमूद केले की, गेल्या दोन महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या (इंडियन बास्केट) किमती सरासरी 110 डॉलर्स प्रति बॅरल राहिल्या आहेत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा परिणाम भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींवर मे महिन्यात दिसून येऊ लागला. या सर्व बाबींचा विचार करून, आरबीआयने या वर्षासाठी सीपीआय आधारित महागाईचा दर 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे; हा दर आधीच्या अंदाजापेक्षा 50 बेसिस पॉइंट्सने अधिक आहे.