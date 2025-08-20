ऑनलाइन गेम खेळणं बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला? Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय शिक्षेची तरतूद?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
देशभरात ऑनलाइन सट्टेबाजीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढ आहे. देशातील तरुण पिढी या गेमिंगच्या आहारी आपलं आयुष्य उद्धवस्त करत आहेत. या आनलाइन गेमला आळा बसवण्यासाठी आता सरकाराने ठोस पाउले उचलली आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 20, 2025, 09:34 PM IST
आज संसदेत तीन महत्त्वाचे विधेयक मांडले गेलेत. त्यात ऑनलाईन गेमिंग विधेयकाचा देखील समावेश होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडलं. दरम्यान हे विधेयक मांडल्यानंतर सत्ताधा-यांनी नरेंद्र मोदींचे आभार मानले आहेत. (central government take to stop playing online games bill passed in lok sabha)

ऑनलाईनं गेमिंगसंदर्भात एक महत्त्वाचं विधेयक आज संसदेत मांडण्यात आलंय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक संसदेत मांडलंय. गेल्या काही वर्षात ऑनलाईन गेमिंगमुळे आर्थिक नुकसान तसंच मानसिक तणाव वाढल्यानं अनेक घटना समोर आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. या ऑनलाईन गेमिंगमुळे एकट्या कर्नाटक राज्यात मागील अडीच वर्षात 32 आत्महत्या झाल्याचं समोर आलं आहे.

ऑनलाईन गेमिंग बिलचा उद्देश काय? 

‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ
ऑनलाईन गेमिंग बिल, 2025’
संसदेत सादर

ई-स्पोर्ट्स आणि शैक्षणिक व सामाजिक
गेम्स यांना कायदेशीर चौकट देऊन त्यांचा
विकास करणे 

ऑनलाईन पैसे गेमिंग जसे की पोकर,
रम्मी, फँटसी स्पोर्ट्स, ऑनलाईन लॉटरी
यांवर संपूर्ण बंदी घालणे

अशा गेम्समुळे कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान,
मानसिक तणाव, गुन्हेगारी कृत्ये, अगदी
दहशतवादासाठी निधीपुरवठाही होतो. 

ऑनलाईन गेमिंगचा बिल संसदेत मांडल्यानंतर खासदार रवी किशन यांनी मोदींचे आभार मानले आहेत. तर या बिलामुळे अनेक कुटुंब उद्धवस्त होण्यापासून वाचतील असं मत मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केलंय. 

कोणाला कोणती शिक्षा होऊ शकते?

कायदा लागू झाल्यानंतर नियमांचे पालन न केल्यास ऑनलाइन मनी गेमिंग ऑफर केल्यास किंवा प्रमोशन केल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

मनी गेमची जाहिरात केल्यास 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मनी गेमशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

अशा गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केल्यास 3 - 5 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंत दंडासह वाढीव शिक्षेची तरतूद होऊ शकते. प्रमुख कलमांखालील गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.

केंद्र सरकार गुन्ह्यांशी संबंधित डिजिटल किंवा मालमत्ता तपासण्यासाठी, शोधण्यासाठी आणि जप्त करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अधिकार देऊ शकते. संशयास्पद गुन्ह्यांच्या काही प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना वॉरंटशिवाय धाड टाकणे, सर्च मोहिम आखणे आणि अटक करण्याचा अधिकार असेल.

हे विधेयक एकीकडे भारताला जागतिक गेमिंग हब बनवण्यासाठी मदत करणार. तर दुसरीकडे ऑनलाईन गेमिंगमुळे उद्भवणारं आर्थिक आणि मानसिक संकटाला देखील या विधेयकामुळे चाप बसणार. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

