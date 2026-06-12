इंधन विक्रीवर सरकारी निर्बंध... पुढील 90 दिवस प्रत्येकाला 'इतकं' लिटरच इंधन मिळणार; तेल कंपन्यांना आदेश

Central Government Order About Petrol Diesel: डिझेल आणि पेट्रोल विक्रीबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. केंद्र सरकारअंतर्गत येणाऱ्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने मोटर स्पिरीट अँड हाय स्पीड डिझेल (टेम्पररी रेग्युलेशन ऑफ सप्ला थ्रू रिटेल आऊटलेट्स) ऑर्डर 2026 नावाने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार आता संस्थात्मक, थेट, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहक यापुढे किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून एमएस (पेट्रोल) आणि एचएसडी (डिझेल) खरेदी करू शकणार नाहीत. अशा ग्राहकांना त्यांच्या इंधनाची गरज केवळ ग्राहक पंपांवरूनच भागवावी लागेल. म्हणजेच एका अर्थाने सरकारने संस्थात्मक, थेट, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या इंधन खरेदीवर तात्पुरत्या मर्यादा घातल्या आहेत. शिवाय प्रत्येक सर्वसामान्य ग्राहकाला एका पेट्रोल पंपावरुन किती डिझेल देऊ शकतो यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकराने नुकत्या जारी केलेल्या आदेशानुसार, किरकोळ पेट्रोल पंप कोणत्याही ग्राहकाला अथवा वाहनाला दररोज 200 लिटरपेक्षा जास्त एचएसडी (डिझेल) विकू शकणार नाहीत. एचएसडी केवळ वाहनाच्या टाकीत किंवा पेसो-मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच भरले जाईल. किरकोळ पंपांवरून खरेदी केलेल्या डिझेलच्या पुनर्विक्रीस मनाई असेल. साठवणूक करुन कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) , हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यासारख्या तेल विपणन कंपन्यांना या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तेल कंपन्यांबरोबरच पेट्रोल पंप डिलर्सनेही या आदेशाचे पालन करणं आवश्यक असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
डिझेल आणि पेट्रोल विक्रीबाबतचा केंद्र सरकारचा हा आदेश जास्तीत जास्त तीन महिने लागू असेल. या आदेशाची प्रारंभिक वैधता जास्तीत जास्त 90 दिवसांसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत असेल. तसेच या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये सरकार विशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही ग्राहकाला, क्षेत्राला किंवा व्यवहाराला सूट देऊ शकते. उल्लंघन रोखण्यासाठी अधिकृत सरकारी अधिकारी आणि तेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना शोध आणि जप्ती मोहीम राबवण्याचे अधिकार सरकारकडे असल्याचंही आदेशामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
गुरुवारी, 11 जून रोजी केंद्र सरकारने 22 टक्क्यांहून अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क (Excise Duty) पूर्णपणे रद्द केली. ई22, ई25, ई27 आणि ई30 या इंधनांवरील उत्पादन शुल्क शून्य झालं आहे. या पेट्रोलमध्ये अनुक्रमे 22%, 25%, 27% आणि 30% इथेनॉल मिश्रण केलेलं असतं. देशातील इथेनॉल ब्लेंडिंगला चालना देणे आणि कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तेल विपणन कंपन्यांसाठी उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधन अधिक किफायतशीर होणार आहे. पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढवण्यास यामुळे मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि साखर उद्योगालाही अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता आहे.