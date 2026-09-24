/लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! सप्टेंबरचा पगार-पेन्शन 25 सप्टेंबरलाच; काय घडलंय नेमकं?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सप्टेंबर 2026 महिन्याचा पगार, वेतन आणि पेन्शन यावेळी नेहमीच्या वेळेपेक्षा आधी दिले जाणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाऊंट्स (CGA) ने 23 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात कार्यालयीन आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार 25 सप्टेंबर 2026, शुक्रवार रोजी सप्टेंबरची सॅलरी आणि पेन्शन वितरित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
28 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत देशव्यापी तीन दिवसांची बँक संपाची हाक देण्यात आली आहे. या काळात बँकिंग व्यवहारांमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारने पगार आणि पेन्शन आधीच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात 26 आणि 27 सप्टेंबरला शनिवार-रविवार असल्याने महिन्याच्या अखेरीस सलग काही दिवस बँकिंग व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी अडचण येऊ नये, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे.
CGAच्या आदेशानुसार हा निर्णय सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे. यामध्ये संरक्षण विभाग, पोस्ट आणि दूरसंचार विभागासह केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या औद्योगिक कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतनही 25 सप्टेंबर रोजी आगाऊ वितरित केले जाऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या संख्येने केंद्रीय कर्मचारी या व्यवस्थेचा लाभ घेऊ शकतात.
केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर केंद्रीय सरकारी पेन्शनधारकांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. सप्टेंबर 2026 ची पेन्शन 25 सप्टेंबर रोजीच वितरित केली जाऊ शकते. संबंधित बँका आणि Pay and Accounts Offices (PAOs) मार्फत पेन्शन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे बँक संपाच्या काळात पेन्शनच्या व्यवहारांना विलंब होण्याची शक्यता कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
एक महत्त्वाची बाब म्हणजे 25 सप्टेंबरला मिळणारा पगार किंवा पेन्शन हा एडव्हान्स पेमेंट म्हणून गणला जाणार आहे. संपूर्ण सप्टेंबर महिन्याचा पगार, वेतन किंवा पेन्शन निश्चित झाल्यानंतर काही समायोजन आवश्यक असल्यास ते करण्यात येईल. CGAच्या आदेशानुसार आवश्यक ते समायोजन ऑक्टोबर 2026 च्या पगारातून केले जाईल. म्हणजेच 25 सप्टेंबरचे पेमेंट हा अतिरिक्त पगार नसून आगाऊ दिलेली रक्कम आहे.
बँक संपाचा कालावधी सप्टेंबरच्या तिमाहीच्या अखेरच्या दिवसांशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे सप्टेंबरच्या अखेरीस होणारे पगार, पेमेंट आणि इतर बँकिंग व्यवहार शक्य असल्यास आधीच पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्रालये आणि विभागांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच संबंधित बँकांच्या पेमेंट शाखांना या सूचना कळवण्याची विनंती भारतीय रिझर्व्ह बँकेला करण्यात आली आहे. दरम्यान, 27 सप्टेंबर रोजी रविवार असूनही बँकिंग सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही शाखा आणि संबंधित यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.