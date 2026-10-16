/CJP आंदोलनादरम्यान दिल्लीतील निर्बंधांवर केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माफी; 10 ऑक्टोबरला नेमकं काय घडलं?

कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजेच सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान दिल्लीतील काही भागांत मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध लावण्यात आले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अवमानना नोटीस बजावल्यानंतर केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. मात्र, हे निर्बंध सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचा बचावही केंद्र सरकारने केला आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार, नागरिकांच्या सुविधा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्याआधी 9 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद न करण्याबाबत निर्देश दिले होते. या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर 11 ऑक्टोबरला न्यायालयाने केंद्रीय गृहसचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षांना अवमानना नोटीस बजावली.
केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी प्रतिज्ञापत्रातून माफी मागितली. दिल्लीतील रायसीना हिल्सच्या चार किलोमीटर परिसरात 9 ऑक्टोबरच्या रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबरच्या रात्री 10 वाजेपर्यंत मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या होत्या. संभाव्य अनुचित घटना टाळण्यासाठी आणि सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे केंद्राने म्हटले. हा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यासाठी घेतलेला नव्हता, अशी भूमिका सरकारने मांडली.
या प्रकरणात महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. गृहसचिवांनी प्रतिज्ञापत्रात बिनशर्त माफी मागितली असली, तरी केंद्र सरकारने निर्बंधांचा बचावही केला आहे. गृह मंत्रालयाने माफीचा उल्लेख अवमानना नोटिशीला उत्तर देण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननेही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. 10 ऑक्टोबरला मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद नव्हत्या, असा दावा करत 303 पैकी 45 स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सर्व नियोजित ट्रेन फेऱ्या पूर्ण झाल्याचेही डीएमआरसीने सांगितले. मेट्रोनेही न्यायालयात माफी मागितली.
या प्रकरणात न्यायालयाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. एका बाजूला सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे, तर दुसरीकडे नागरिकांना इंटरनेट आणि सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध राहण्याचा प्रश्न आहे. मुंबईसारख्या महानगरातही आंदोलनांच्या वेळी लोकल, मेट्रो आणि डिजिटल सेवांवर निर्बंध लावण्याचे परिणाम व्यापक होऊ शकतात.