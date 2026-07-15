/प्राथमिक शाळेपासून-कॉलेजमध्ये मिळणार लैंगिक शिक्षणाचे धडे, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आठवड्यातून दोनदा 20 मिनिटांचे वर्ग

केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण समावेश असणार आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दल सर्व माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात सांगितलं की, ते देशभरातली शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण सुरु करण्याच्या तयारी सुरु आहे. आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर त्याची अंमलबाजणी करण्यात येईल. सोमवारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर याबद्दल माहिती दिली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, सरकारने समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. या समितीने अशा सुचना दिल्या आहेत की, प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच या विषयांसाठी एक तज्ज्ञ शिक्षकाची नेमणूक केली जाणार आहे. तसंच किमान आठवड्यातून दोनदा 15-20 मिनिटांच्या वर्ग घेण्यात येणार आहे. या वर्गातून मुलांच्या विकासाचे टप्पे आणि लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व यांबाबत माहिती देण्यासाठी पालक, कायदेशीर पालक आणि शिक्षक यांच्यासाठी विशेष बैठका घेण्यात यावा, अशीही सुचना या अहवालातून समितीने केली आहे.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने नमूद केलंय की, अनेक प्रकरणांमध्ये 16 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुले-मुली अनैतिक संबंधात गुंतल्यानंतर घर सोडून जातात, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यानंतर त्यांचे पालक, खोट्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली, पॉक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर फौजदारी खटले दाखल करतात असे अनेक प्रकरणात समोर आलं आहे. यामुळे मुलांचे भविष्य धोक्यात येतंय. या गंभीर चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने या समस्येच्या मुळावरच तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला असून त्या दिशेने काम सुरु आहे.
अल्पवयीन मुली प्रेग्नेंट होणे, किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमसंबंध ही प्रकरणे 'पोक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणे टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत हा अहवाल सादर केला गेला आहे. केंद्र सरकारने महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 26 सदस्यांची राष्ट्रीय तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यांनी हा अहवाल सादर केला आहे.
समितीच्या शिफारशींनुसार, हा नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्याची जबाबदारी एनसीईआरटीची राहणार आहे. संपूर्ण योजना नवीन शिक्षण धोरणाच्या (एनईपी 2020) तरतुदींनुसार राबवला जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे शिक्षण केवळ मोठ्या मुलांसाठी राहणार नसून अहवालानुसार, हे विषय मुलांना त्यांच्या वयाला योग्य अशा पद्धतीने, प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच शिकवले जावे असं सांगण्यात आलं आहे. हे साध्य करण्यासाठी, शाळांमध्ये तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करणे अतिशय महत्त्वाचे असणार आहे.