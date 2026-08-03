/केंद्राकडून महाराष्ट्रासाठी ₹5000000000 ची मदत जाहीर,कोणाला होणार फायदा? जाणून घ्या!

महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी म्हणजेच एसडीआरएफ अंतर्गत 500 कोटी रुपयांचा आगाऊ निधी मंजूर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी ही मदत जाहीर केली असून, राज्यातील पूरस्थिती हाताळण्यासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे पूरग्रस्त जिल्ह्यांतील मदत आणि पुनर्वसनाच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या मदतीचे स्वागत करत शिवसेना राज्य प्रवक्ते अरुण सावंत यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे जाहीर आभार मानले. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात केंद्राने तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिल्याने राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे त्यांनी म्हटले. आपत्तीच्या वेळी राजकारण न करता सर्वांनी एकत्र येऊन पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी काम करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अरुण सावंत यांनी यावेळी विरोधकांवरही अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. दररोज केंद्र सरकारवर टीका करणाऱ्या प्रवक्त्यांनी आता या आर्थिक मदतीचे स्वागत करावे, असे त्यांनी म्हटले. पूरग्रस्तांच्या प्रश्नावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा मिळालेल्या मदतीचे स्वागत करून पुनर्वसनाच्या कामाला प्राधान्य देणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या पूरस्थितीवर केंद्र सरकार सातत्याने लक्ष ठेवून असल्याचेही सावंत यांनी सांगितले. परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या राज्यांना वेळेत आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
या 500 कोटी रुपयांच्या निधीचा सर्वाधिक फायदा पूराचा फटका बसलेल्या ठाणे, पालघर, रायगड तसेच विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना होणार असल्याचे अरुण सावंत यांनी सांगितले. या निधीतून तातडीची मदत, बचावकार्य, पुनर्वसन, पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत होणार आहे.
केंद्राने आगाऊ स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर आता या निधीचा योग्य आणि पारदर्शक वापर करून पूरग्रस्तांना तातडीने दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. प्रशासनाने पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया वेगाने राबवून प्रभावित नागरिकांना लवकरात लवकर मदत पोहोचवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पूरग्रस्त भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून प्रभावी उपाययोजना होणे गरजेचे असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.