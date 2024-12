वयस्कर व्यक्तीला 20 मिनिटं ताटकळत ठेवलं; अधिकाऱ्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना घडवली अद्दल; ऑफिसमध्ये उभं राहूनच...

नोएडा निवासी भूखंड विभागाच्या किमान 16 कर्मचाऱ्यांना सीईओंनी शाळेतील शिक्षेची आठवण करुन दिली. नागरिकांना आपल्या काऊंटवर ताटकळत ठेवल्याबद्दल त्यांना तब्बल 20 मिनिटं आपल्या जागेवर उभं राहण्याची शिक्षा देण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या 'स्टँड-अप' शिक्षेचा हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद करण्यात आला आहे. नोएडचे सीईओ डॉ लोकेश एम यांच्या आदेशानुसार ही शिक्षा देण्यात आली. कर्मचारी काउंटरवर लोकांना दीर्घकाळ थांबवत असल्याने ते चिडले होते.

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरणाच्या कार्यालयात सुमारे 65 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. या ठिकाणी नोएडामधील शेकडो रहिवासी दररोज विविध कामांसाठी भेट देतात. 2005-बॅचचे आयएएस अधिकारी असणाऱ्या डॉ लोकेश एम यांनी गेल्या वर्षी नोएडाचा कार्यभार स्वीकारला. ते अनेकदा या कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासत असतात. कर्मचाऱ्यांना ते वारंवार लोकांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करायला लावू नका असं सांगत असतात.

In Noida Authority, an elderly couple was struggling to get their file approved but faced complete neglect. Witnessing this, the CEO took a bold step – ordered all employees to stand and work for 30 minutes as punishment!#CEO #Noida pic.twitter.com/RrZMOAc4xn

TRENDING NOW news

— Sneha Mordani (@snehamordani) December 17, 2024