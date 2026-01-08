प्रसिद्ध भारतीय उद्योजकांच्या मुलाचं निधन! ₹3660000000000 च्या संपत्तीपैकी 75% देशासाठी करणार दान

Anil Agarwal son Death: महाराष्ट्रातील वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पामुळे मध्यंतरी बरेच चर्चेत रहिलेले प्रसिद्ध उद्योजक अनिल अग्रवाल यांना पुत्रशोक झाला आहे. त्यांनी स्वत: सोशल मीडियावर पोस्ट करत ही माहिती दिली आहे. अनिल यांचे थोरले पुत्र अग्निवेश यांचा वयाच्या अवघ्या 49 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. "आज माझ्या आयुष्यातील सर्वात दुःखद दिवस आहे," असं म्हणत अनिल अग्रवाल यांनी मुलाचं निधन झाल्याचं सोशल मीडियावरुन जाहीर केलं आहे.
"आमचा लाडका मुलगा, अग्निवेश, आम्हाला खूप लवकर सोडून गेला. तो फक्त 49 वर्षांचा होता. निरोगी, उत्साही आणि उराशी खूप सारी स्वप्न बाळगून असलेला अग्निवेश आम्हाला सोडून गेला. अमेरिकेत स्कीइंग करताना झालेल्या अपघातानंतर, न्यूयॉर्कमधील माउंट सिनाई हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेताना त्याच्या प्रकृतीमध्ये उत्तम सुधारणा झाली होती. त्याच्या प्रकृतीमधील सुधारणापासून आम्हाला वाटले होते की आता सर्वात वाईट काळ निघून गेला आहे. पण नशिबाच्या मनात काहीतरी वेगळेच होते, अचानक आलेल्या हृदयविकाराच्या झटक्याने आमच्या मुलाला आमच्यापासून हिरावून घेतले," अशा शब्दांमध्ये अनिल यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे.
"ज्या पालकांना आपल्या मुलाला अखेराचा निरोप द्यावा लागतो, त्यांचे दुःख शब्दांत वर्णन करणे अशक्य आहे. मुलाने वडिलांच्या आधी जगाचा निरोप घेणे योग्य नाही. या धक्क्याने आम्हाला अशा प्रकारे हादरवून सोडले आहे, की खऱंच असं झालं आहे हे आम्ही अजूनही समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं म्हणत अनिल यांनी या साऱ्याचा मोठा धक्का बसल्याचं अधोरेखित केलं आहे.
"3 जून 1976 रोजी पाटणामध्ये अग्नीचा जन्म झाला तो दिवस मला आजही आठवतो. एका मध्यमवर्गीय बिहारी कुटुंबातून येऊन, तो एक सामर्थ्यवान, दयाळू आणि ध्येयनिष्ठ व्यक्ती झाला. तो त्याच्या आईच्या आयुष्याचा प्रकाश होता. तो एक संरक्षण करणारा भाऊ, एक निष्ठावान मित्र आणि एक प्रेमळ व्यक्ती होता. त्याने त्याला भेटलेल्या प्रत्येकाच्या मनाला स्पर्श केला," असं अनिल अग्रवाल यांनी म्हटलं आहे.
"अग्निवेश अनेक गोष्टी करायचा. तो एक खेळाडू, एक संगीतकार, एक नेता होता. त्याने अजमेरच्या मेयो कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले, पुढे फुजैराह गोल्ड या सर्वोत्तम कंपन्यांपैकी एक कंपनी स्थापन केली. तो हिंदुस्तान झिंकचा चेअरमन झाला. त्याने कायमच सहकारी व मित्रांचा आदर केला आणि तितकाच आदर मिळवला. तरीही, या सर्व पदव्या आणि यशाच्या पलीकडे, तो साधा, प्रेमळ आणि अत्यंत माणूसकी असलेला व्यक्ती म्हणून वावरला," असं आपल्या मुलाला श्रद्धांजली अर्पण करताना अनिल अग्रवाल यांनी म्हटलं आहे.
"माझ्यासाठी, तो फक्त माझा मुलगा नव्हता. तो माझा मित्र होता. माझा अभिमान होता. माझे जग होता. आता मी आणि किरण (पत्नी) पूर्णपणे खचलो आहोत. आणि तरीही, आमच्या दुःखात, आम्ही स्वतःला आठवण करून देतो की वेदांतामध्ये काम करणारे हजारो तरुण देखील आमचीच मुले आहेत," असंही अनिल अग्रवाल म्हणालेत.
"अग्निवेशला आत्मनिर्भर भारत घडवण्यावर गाढ विश्वास होता. तो अनेकदा म्हणायचा, “बाबा, एक राष्ट्र म्हणून आपल्याकडे कशाचीही कमतरता नाही. मग आपण मागे का राहावे?” कोणतेही मूल उपाशी झोपणार नाही, कोणत्याही मुलाला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, प्रत्येक स्त्री स्वतःच्या पायावर उभी राहील आणि प्रत्येक तरुण भारतीयाला अर्थपूर्ण काम मिळेल, हे सुनिश्चित करण्याचे स्वप्न आम्ही पाहिले होते. आम्ही जे काही कमावतो, त्यातील 75% पेक्षा जास्त रक्कम समाजाला परत देऊ, असे वचन मी अग्नीला दिले होते. आज, मी ते वचन पुन्हा देतो आणि आणखी साधे जीवन जगण्याचा संकल्प करतो," असं अनिल अग्रवाल यांनी नमूद केलं आहे. फोर्ब्सच्या माहितीनुसार, अनिल अग्रवाल यांची एकूण संपत्ती 3.66 लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
"त्याच्यासमोर खूप आयुष्य होते. अजून बरीच स्वप्ने पूर्ण करायची होती. त्याच्या अनुपस्थितीने त्याच्या कुटुंबासाठी आणि मित्रांसाठी एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्याच्या पाठीशी नेहमी खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या त्याच्या सर्व मित्रांचे, सहकाऱ्यांचे आणि हितचिंतकांचे आम्ही आभार मानतो. बाळा, तू आमच्या हृदयात, आमच्या कामात आणि तू स्पर्श केलेल्या प्रत्येकाच्या जीवनात कायम जिवंत राहशील," अशा भावनिक शब्दांमध्ये अनिल अग्रवाल यांनी मुलाला अखेरचा निरोप दिला आहे.
Today is the darkest day of my life.
My beloved son, Agnivesh, left us far too soon. He was just 49 years old, healthy, full of life, and dreams. Following a skiing accident in the US, he was recovering well in Mount Sinai Hospital, New York. We believed the worst was behind us.… pic.twitter.com/hDQEDNI262
— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) January 7, 2026
"तुझ्याशिवाय या वाटेवर कसे चालायचे हे मला माहित नाही, पण मी तुझ्यातील प्रकाश पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करेन," अशा शब्द अनिल अग्रवाल यांनी पोस्टच्या शेवटी आपल्या दिवंगत मुलाला दिला आहे.