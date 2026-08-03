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‘चायवालाज’च्या रोहित शर्माची आत्महत्या, राहत्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला; 6 महिन्यांपूर्वीच...

वयाच्या 17 व्या वर्षी उद्योग सुरु करणारा रोहित मागील काही महिन्यांपासून अध्यात्माकडे वळला होता. मात्र अचानक त्याने घेतलेला हा निर्णय सर्वांनाच धक्का देणार ठरला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 03, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:14 PM IST
‘चायवालाज’च्या रोहित शर्माची आत्महत्या, राहत्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला; 6 महिन्यांपूर्वीच...
Image Credit: वयाच्या 17 व्या वर्षापासून करत होता व्यवसाय (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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