/‘चायवालाज’च्या रोहित शर्माची आत्महत्या, राहत्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला; 6 महिन्यांपूर्वीच...

भारत हा स्टार्टअपचा देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र भारतातील याच नावाजलेल्या स्टार्टअपपैकी एकाच्या संस्थापकाने वयाच्या अवघ्या 30 व्या वर्षी स्वत:ला संपवल्याची हृदय पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. राजस्थानमधील दौसा येथे ‘चायवालाज’ या स्टार्टअपचा संस्थापक रोहित शर्माने आत्महत्या केली आहे. रोहितने 1 ऑगस्ट रोजी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.
शनिवारी (1 ऑगस्ट) दुपारी दौसा येथील साकेत कॉलनीमधील आपल्या राहत्या घरात रोहित शर्माने गळफास घेतला. गळफास घेतलेल्या अवस्थेत रोहित शर्माचा मृतदेह सापडला. कुटुंबीयांनी दार तोडून त्याला खाली उतरवून तातडीने जिल्हा रुग्णालयात नेले. मात्र तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी तिथे रोहितला मृत घोषित केलं. पोस्टमॉर्टमनंतर मृतदेह कुटुंबीयांकडे सोपवण्यात आला. पोलिसांना कोणतीही सुसाइड नोट सापडलेली नाही. त्यामुळे रोहित शर्माच्या आत्महत्येचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कोतवाली पोलीस ठाणे तपास करत आहे.
रोहितने वयाच्या 17 व्या वर्षी नर्सिंगचे शिक्षण घेत असतानाच व्यवसाय सुरू केला. जयपूरमध्ये ‘चायवालाज’ नावाने चाय कॅफे स्टार्टअप सुरू केले आणि सात आउटलेट्सपर्यंत विस्तार केला. 2022 मध्ये राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योजक म्हणून एमएसएमई अवॉर्ड मिळाला होता. रोहित हा समाजसेवक, उत्तम वक्ता आणि इन्फ्लुएन्सर म्हणूनही ओळखला जात होता. सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी रोहितने आपला संपूर्ण व्यवसाय बंद केला होता. तो उद्योग क्षेत्रातून बाहेर पडून अध्यात्माकडे वळला होता. ‘चायवालाज’चा संपूर्ण कारभार बंद केल्यानंतर तो काही काळ मानसिक तणावामध्ये होता. काही रिपोर्ट्समध्ये रोहित डिप्रेशनवर उपचार घेत असल्याचा उल्लेख आहे.
रोहितच्या पश्चात वडील, पत्नी आणि मुलगा असा परिवार आहे. रोहित शर्माचे वडील हितेंद्र मोहन शर्मा हे स्वत: मेडिकल स्टोअर चालवतात. रोहित यांची पत्नी खासगी शाळेत शिक्षिका आहे. रोहितला एक सात वर्षांचा मुलगा आहे.
रोहितला युवा उद्योजकांसाठी प्रेरणास्थान मानलं जात होतं. त्याच्या बोलण्यामधून तो अनेकांना प्रेरणा द्यायचा. मात्र त्याने अशापद्धतीने स्वत:चं आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे. नेमक्या कोणत्या परिस्थितीमध्ये रोहितने आत्महत्या केली. त्याला कोणत्या प्रकारचा ताणतणाव जाणवत होता. तो शेवटचं कोणाशी आणि काय बोलला होता? याची चौकशी पोलीस करत आहेत. दरम्यान, रोहितच्या आकस्मिक निधनामुळे त्याला फॉलो करणाऱ्यांबरोबरच कुटुंबियांनाही मोठा मानसिक धक्का बसला आहे.