/चमोली बोकद्यामध्ये मोठी दुर्घटना, 1600 मीटर आत 12 जण अडकले, 18 कामगारांना मृत्यूच्या दाढेतून वाचवले; रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू

उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात एक मोठा अपघात घडला आहे. पिपलकोटी येथील टीएचडीसी जलविद्युत प्रकल्पात बांधकाम सुरू असलेला एक बोगदा अचानक कोसळला. अपघाताच्या वेळी कामगार बोगद्यात अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात असून, त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, अपघात झाला तेव्हा बोगद्यात एकूण २० कामगार काम करत होते. अचानक बोगद्याचा एक भाग कोसळल्याने आतमध्ये घबराट पसरली. अपघाताची माहिती मिळताच, स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथकांनी तात्काळ कारवाई सुरू केली. आतापर्यंत, जलद बचाव आणि मदत कार्याद्वारे १६ जणांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. उर्वरित वाचलेल्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
घटना की गंभीरता को देखते हुए @NDRFHQ और @uksdrf की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
स्वयं भी…
प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघात घडला तेव्हा बोगद्यात एकूण २० कामगार काम करत होते. अचानक बोगद्याचा एक भाग कोसळला आणि त्यात पाणी शिरल्याने घबराट पसरली. मदत आणि बचाव कार्य तात्काळ सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत १६ कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे. उर्वरित अडकलेल्या कामगारांना वाचवण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत.
Massive tragedy in Uttarakhand! The THDC tunnel in Pipalkoti, Chamoli has collapsed! 18-19 workers were inside at the time of the incident. The tunnel is filled with heavy debris & water. pic.twitter.com/SlcthDRdO7— Himalayan Hindu (@himalayanhindu) August 13, 2026
चमोलीतील पिपलकोटी टीएचडीसी टीआरटी बोगद्यात झालेल्या अपघातानंतर मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. बोगद्यात पाणी साचल्याने आता श्रीनगर (उत्तराखंड) येथून मतांची मागणी केली जात आहे. १० हून अधिक लोक अजूनही अडकल्याचे वृत्त आहे. चमोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत १८ जणांना वाचवण्यात आले आहे. या १८ पैकी चौघांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलीस अधीक्षक सुरजीत सिंग पवार यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच बचाव कार्य तात्काळ सुरू करण्यात आले. विविध यंत्रणा सध्या घटनास्थळी बचाव कार्य करत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, पाणी साचल्यामुळे जल पोलिसांचीही मदत घेतली जात आहे.