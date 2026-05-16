/चंद्रनाथ रथ हत्या प्रकरणात CBI चा मोठा खुलासा, झारखंड कनेक्शन आणि 70 लाखांची सुपारी

Chandranath Rath Murder Case : पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारी यांचं पीए चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्याकांडात सीबीआयने मोठा खुलासा केला आहे. सीबीआयच्या सूत्रांनुसार चंद्रनाथ रथ यांची हत्या 70 लाखांची सुपारी देण्यात आली होती.
Chandranath Rath Murder Case Follow UP : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मुख्यमंत्री सुभेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांच्यावर अज्ञातांनी गोळीबार केला. या धक्कादायक घटनेत त्यांच्या जागीच मृत्यू झाला. या हत्येचा तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणात मोठा खुलासा समोर आला आहे. या तपास पथकातील अधिकाऱ्याने सांगितलं की, चंद्रनाथ रथ यांची हत्या करण्यासाठी मारेकरांना 70 लाखांची सुपारी देण्यात आली होती. सीबीआयने या प्रकरणात गुरुवारी संध्याकाळी तीन संशयितांना अटक करण्यात आली. दुसरी महत्त्वाची अपडेट म्हणजे या हत्या प्रकरणात झारखंड कनेक्शन समोर आलं आहे. त्यामुळे दोन सीबीआय अधिकाऱ्यांचा समावेश एक पथक झारखंडला रवाना झालंय. या हत्याकांडात वापरलेली गाडी ही झारखंडमधील असल्याचे समोर आलंय. या हत्याकांडात सीबीआयने या पूर्वी बिहार आणि उत्तर प्रदेशामधून संशयितांना अटक केली आहे.
सीबीआयच्या तपासात असं समोर आलंय की, बिहारमधील बक्सर इथे अटक करण्यात आलेला नेमबाज मयंक राज मिश्रा याने झारखंडमधील गाडीचा वापर केल्याचा धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही गाडी झारखंडमधील धनबाद इथून आणण्यात आली होती. गाडीतील पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नही करण्यात गेला होता. ती गाडी हल्लेखोरांपर्यंत कशी आणि कोठे पोहोचली, याचाही तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. ही हत्या करण्यासाठी हल्लेखोरांना 70 लाखांची सुपारी दिली होती.
या हत्येमध्ये एका अत्याधुनिक विदेशी बनावटीच्या पिस्तुलाचा वापर झाला आहे. तपासात असेही उघड झालंय की, गुन्हेगार सिग्नल ॲपच्या माध्यमातून चंद्रनाथ रथ यांच्या हालचालींवर पाळत ठेवत होते. या माध्यमातून नेमबाज घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी ही घटना घडवून आणली अशी माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी सांगितलं की, त्यांना एक धागा मिळाला आहे, ज्यानुसार मध्यमग्राममधील कोणीतरी सिग्नल ॲपद्वारे रथ यांच्याबद्दलची माहिती हल्लेखोरांना देत होता. सिग्नल हे एक चॅट मेसेंजर ॲप असून, इतर अनेक लोकप्रिय ॲप्सच्या तुलनेत त्याचा माग काढणे अधिक कठीण असतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या दिवशी मध्यमग्राममध्ये उपस्थित असलेल्या कोणीतरी रथ यांचे 'लाइव्ह लोकेशन' हल्लेखोरांना पाठवण्यात आलं होत. सीबीआय एसआयटी आता या संशयिताचा शोध घेत आहे. या व्यक्तीच्या अटकेनंतरच हत्येमागील हेतू पूर्णपणे उघड होईल असा विश्वास सीबीआयला आहे. तर अयोध्येतून अटक करण्यात आलेल्या राज सिंगवर सीबीआय तपासात सहकार्य करत नसलेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान ताब्यात असलेल्या मयंक मिश्रा, विकी मौर्य आणि राज सिंग या तीन आरोपींची चौकशी सुरू असून या तिघांना 23 मे पर्यंत सीबीआयच्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.