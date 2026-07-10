/नोकरी बदलल्यानंतर सर्वात आधी करा हे काम; नाहीतर होईल खूप नुकसान; EPFO चा महत्त्वाचा सल्ला!

नोकरी बदलल्यानंतर अनेक कर्मचारी नवीन कंपनीत रुजू होतात, मात्र जुन्या कंपनीतील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खाते नव्या खात्यात हस्तांतरित करण्याकडे दुर्लक्ष करतात. ही चूक भविष्यात कर (Tax), व्याज आणि निवृत्ती निधीवर परिणाम करू शकते. EPFO ने अलीकडच्या काळात PF ट्रान्सफर प्रक्रिया अधिक सुलभ केली असली, तरी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या खात्याची स्थिती तपासणे आणि आवश्यक असल्यास ट्रान्सफर पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे.
एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत गेल्यानंतर तुमचा UAN (Universal Account Number) तोच राहतो. मात्र, प्रत्येक नियोक्त्याकडे स्वतंत्र PF Member ID तयार होऊ शकतो. त्यामुळे जुन्या खात्यातील रक्कम नव्या खात्यात हस्तांतरित करणे आवश्यक असते. असे केल्यास तुमची सेवा सलग राहते, व्याजाचा लाभ कायम मिळतो आणि निवृत्तीच्या वेळी संपूर्ण निधी एकाच खात्यात उपलब्ध होतो. EPFO ने बहुतांश प्रकरणांमध्ये ट्रान्सफर प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद केली आहे.
आयकर नियमांनुसार, PF खात्यातील सलग सेवेला महत्त्व आहे. कर्मचारी वारंवार नोकरी बदलत असला तरी जुने PF खाते ट्रान्सफर न केल्यास भविष्यात निधी काढताना करसंबंधी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः पाच वर्षांपेक्षा कमी पात्र सेवा असल्यास काही परिस्थितींमध्ये TDS किंवा कर लागू होऊ शकतो. त्यामुळे जुने खाते नव्या खात्यात विलीन करणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय मानला जातो.
PF ही दीर्घकालीन बचत योजना आहे. जुने खाते नव्या खात्यात ट्रान्सफर केल्यास संपूर्ण रकमेवर चक्रवाढ पद्धतीने व्याज मिळत राहते. तसेच सेवा कालावधीही अखंड राहतो. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मोठा निधी तयार होण्यास मदत होते. विशेषतः EPS (Employees' Pension Scheme) साठी सेवा सातत्य राखणेही महत्त्वाचे असते.
EPFO ने Form-13 प्रणालीमध्ये सुधारणा करून PF ट्रान्सफरची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये नियोक्त्याच्या मंजुरीशिवायही ऑनलाइन ट्रान्सफर शक्य झाले आहे. काही सदस्यांसाठी UAN आणि KYC पूर्ण असल्यास ऑटो-ट्रान्सफरची सुविधाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे कर्मचारी EPFO Member e-Sewa पोर्टलवरून ट्रान्सफरची स्थिती सहज तपासू शकतात.
EPFO च्या Member e-Sewa पोर्टलवर लॉगिन करून 'Online Services' या पर्यायातून 'One Member – One EPF Account (Transfer Request)' किंवा संबंधित ट्रान्सफर सुविधेचा वापर करता येतो. KYC, आधार, PAN आणि बँक खाते अद्ययावत असल्यास प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होते. ट्रान्सफर अर्ज केल्यानंतर त्याची स्थितीही ऑनलाइन पाहता येते.
अनेक कर्मचारी UAN एकच असल्यामुळे PF आपोआप ट्रान्सफर झाल्याचा समज करून घेतात. मात्र प्रत्येक प्रकरणात तसे असेलच असे नाही. त्यामुळे EPFO पासबुक, Member ID आणि ट्रान्सफर स्टेटस वेळोवेळी तपासणे आवश्यक आहे. कराचा अनावश्यक बोजा, सेवा खंडित होणे किंवा निवृत्ती निधीचे नुकसान टाळण्यासाठी नोकरी बदलल्यानंतर PF खात्याची पडताळणी करणे हीच सर्वात सुरक्षित आणि योग्य पद्धत आहे.