₹5चा पार्लेजी ₹4.45ला तर ₹10चा ओरियो ₹8.90 ला; पेमेंट घ्यायचं तरी कसं? कंपन्याही गोंधळात!तुमच्यावर कसा परिणाम?

GST: देशभरात जीएसटीचे नवे दर लागू झाले आहेत. ज्यामुळे बिस्किटांपासून एसीपर्यंत सर्व सामान स्वस्त झालंय. यामुळे कोट्यवधी भारतीयांना दिलासा मिळालाय. असं असलं तरी कमी झालेल्या किंमतींमुळे ग्राहकांसमोर मोठं आव्हानही निर्माण झालंय. बिस्किट, चॉकलेटसारख्या वस्तूंवर जीएसटी पैशांमध्ये कमी झालाय त्यामुळे ग्राहकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्यायत. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
जीएसटीच्या नव्या दरांमुळे FMCG उत्पादनांच्या किमतीत बदल झालाय. यामुळे साधारण दोन दशकांनंतर पहिल्यांदाच पारले-जी बिस्किटच्या ₹5 च्या पॅकची किंमत ₹4.45 झालीय. याचप्रमाणे, ₹1 ची कँडी आता 88 पैशांना, तर ₹2 चा शॅम्पू पाऊच ₹1.77 ला मिळत आहे. जीएसटी नियमांबाबत अद्याप कंपन्याची भूमिकाही अस्पष्ट आहेत. वस्तूंच्या किमती कमी करायच्या की उत्पादनाचे वजन वाढवायचे याबद्दल कंपन्यांच्या मनात शंका कायम आहे. कारण सरकार याला किमतीत कपात मानेल की नाही हे त्यांच्यासमोर स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे मोठा घोळ झालाय. ज्याचा परिणाम येत्या काही दिवसांत ग्राहकांवरही होताना दिसेल.
सुरुवातीला याचा थोडा परिणाम होईल, पण ग्राहक UPI द्वारे पूर्ण पेमेंट करतील किंवा मोठे पॅक खरेदी करतील, ज्यामुळे हिशोब बरोबर होईल, असं मत पारले प्रोडक्ट्सचे उपाध्यक्ष मयंक शाह यांनी मांडलंय. कंपन्या सरकारकडून जीएसटी फायद्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शनाची वाट पाहत आहेत, जेणेकरून वजन वाढवून ग्राहकांना लाभ देण्याची परवानगी त्यांना मिळणार आहे.
मोंडलेज कंपनीने आपल्या उत्पादनांच्या किमती बदलल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ₹30 चा बॉर्नव्हिटा आता ₹26.69 ला, ₹10 चा ओरियो बिस्किट ₹8.90 ला, तर ₹20 चा जेम्स आणि 5 स्टार पॅक ₹17.80 ला मिळणार आहे. जीएसटीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन कंपनीने डीलर्सना केलंय.
नेस्लेनेही किमती कमी केल्या आहेत. ₹30 चा वेज आटा नूडल्स आता ₹28, तर ₹120 चा मॅगी नूडल्स पॅक ₹116 ला मिळेल, ज्याचे वजन 560 ग्रॅमवरून 600 ग्रॅम झाले आहे. ₹१९० चा मॅगी केचप ₹178 ला, तर ₹35 ची किटकॅट ₹30 ला उपलब्ध आहे.
सरकार जीएसटीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देत आहे. कंपन्या सध्या ₹5, ₹10 यांसारख्या गोल किमतींपासून दूर जात आहेत. केल्लानोवाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत पेरेस यांनी सांगितले की, अल्पावधीत किमती कमी होतील, पC दीर्घकाळात वजन वाढवून पुन्हा जुन्या किमती लागू होऊ शकतात. छोट्या पॅकेट्सची मागणी जास्त आहे, जसे शॅम्पूमध्ये 79%, बिस्किटमध्ये 64% आणि चॉकलेटमध्ये 58% हिस्सा आहे.
