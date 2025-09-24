English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
₹5चा पार्लेजी ₹4.45ला तर ₹10चा ओरियो ₹8.90 ला; पेमेंट घ्यायचं तरी कसं? कंपन्याही गोंधळात!तुमच्यावर कसा परिणाम?

GST:  बिस्किट, चॉकलेटसारख्या वस्तूंवर जीएसटी पैशांमध्ये कमी झालाय 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 24, 2025, 07:35 AM IST
₹5चा पार्लेजी ₹4.45ला तर ₹10चा ओरियो ₹8.90 ला; पेमेंट घ्यायचं तरी कसं? कंपन्याही गोंधळात!तुमच्यावर कसा परिणाम?
एफएमीजी प्रोडक्ट

GST: देशभरात जीएसटीचे नवे दर लागू झाले आहेत. ज्यामुळे बिस्किटांपासून एसीपर्यंत सर्व सामान स्वस्त झालंय. यामुळे कोट्यवधी भारतीयांना दिलासा मिळालाय. असं असलं तरी कमी झालेल्या किंमतींमुळे ग्राहकांसमोर मोठं आव्हानही निर्माण झालंय. बिस्किट, चॉकलेटसारख्या वस्तूंवर जीएसटी पैशांमध्ये कमी झालाय त्यामुळे ग्राहकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्यायत. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

कंपन्यांच्या मनात शंका

जीएसटीच्या नव्या दरांमुळे FMCG उत्पादनांच्या किमतीत बदल झालाय. यामुळे साधारण दोन दशकांनंतर पहिल्यांदाच पारले-जी बिस्किटच्या ₹5 च्या पॅकची किंमत ₹4.45 झालीय. याचप्रमाणे, ₹1 ची कँडी आता 88 पैशांना, तर ₹2 चा शॅम्पू पाऊच ₹1.77 ला मिळत आहे. जीएसटी नियमांबाबत अद्याप कंपन्याची भूमिकाही अस्पष्ट आहेत. वस्तूंच्या किमती कमी करायच्या की उत्पादनाचे वजन वाढवायचे याबद्दल कंपन्यांच्या मनात शंका कायम आहे. कारण सरकार याला किमतीत कपात मानेल की नाही हे त्यांच्यासमोर स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे मोठा घोळ झालाय. ज्याचा परिणाम येत्या काही दिवसांत ग्राहकांवरही होताना दिसेल.

पार्लेजीची भूमिका काय?

सुरुवातीला याचा थोडा परिणाम होईल, पण ग्राहक UPI द्वारे पूर्ण पेमेंट करतील किंवा मोठे पॅक खरेदी करतील, ज्यामुळे हिशोब बरोबर होईल, असं मत पारले प्रोडक्ट्सचे उपाध्यक्ष मयंक शाह यांनी मांडलंय. कंपन्या सरकारकडून जीएसटी फायद्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शनाची वाट पाहत आहेत, जेणेकरून वजन वाढवून ग्राहकांना लाभ देण्याची परवानगी त्यांना मिळणार आहे.

मोंडलेजच्या किमतीत कपात

मोंडलेज कंपनीने आपल्या उत्पादनांच्या किमती बदलल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ₹30 चा बॉर्नव्हिटा आता ₹26.69 ला, ₹10 चा ओरियो बिस्किट ₹8.90 ला, तर ₹20 चा जेम्स आणि 5 स्टार पॅक ₹17.80 ला मिळणार आहे.  जीएसटीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन कंपनीने डीलर्सना केलंय.

नेस्लेची स्टॅटर्जी काय?

नेस्लेनेही किमती कमी केल्या आहेत. ₹30 चा वेज आटा नूडल्स आता ₹28, तर ₹120 चा मॅगी नूडल्स पॅक ₹116 ला मिळेल, ज्याचे वजन 560 ग्रॅमवरून 600 ग्रॅम झाले आहे. ₹१९० चा मॅगी केचप ₹178 ला, तर ₹35 ची किटकॅट ₹30 ला उपलब्ध आहे.

भविष्यात कसे दिसतील बदल?

सरकार जीएसटीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देत आहे. कंपन्या सध्या ₹5, ₹10 यांसारख्या गोल किमतींपासून दूर जात आहेत. केल्लानोवाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत पेरेस यांनी सांगितले की, अल्पावधीत किमती कमी होतील, पC दीर्घकाळात वजन वाढवून पुन्हा जुन्या किमती लागू होऊ शकतात. छोट्या पॅकेट्सची मागणी जास्त आहे, जसे शॅम्पूमध्ये 79%, बिस्किटमध्ये 64% आणि चॉकलेटमध्ये 58% हिस्सा आहे.

FAQ

जीएसटीमुळे FMCG उत्पादनांच्या किमती का बदलल्या आहेत?

उत्तर: जीएसटीच्या नव्या दरांमुळे अनेक FMCG उत्पादनांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ₹५ चा पारले-जी बिस्किट आता ₹४.४५, ₹१ ची कँडी ८८ पैशांना आणि ₹२ चा शॅम्पू ₹१.७७ ला मिळत आहे. सरकारला जीएसटीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे, परंतु किमती कमी करण्याऐवजी वजन वाढवण्याबाबत नियम अस्पष्ट असल्याने कंपन्या सावधपणे किमती बदलत आहेत.

कंपन्या किमती कमी करण्याऐवजी वजन का वाढवत आहेत?

उत्तर: सरकारने जीएसटी फायद्याचे स्पष्ट मार्गदर्शन न दिल्याने कंपन्या किमती कमी करण्याऐवजी उत्पादनाचे वजन वाढवण्याचा विचार करत आहेत. उदाहरणार्थ, नेस्लेच्या मॅगी नूडल्सचे वजन ५६० ग्रॅमवरून ६०० ग्रॅम झाले आहे. कंपन्यांना भीती आहे की वजन वाढवणे सरकार किमतीत कपात मानेल की नाही. यासाठी त्या स्पष्टीकरणाची वाट पाहत आहेत.

छोट्या पॅकेटच्या किमती पुन्हा जुन्या पातळीवर कधी येतील?

उत्तर: सध्या कंपन्या ₹५, ₹१० यांसारख्या गोल किमतींपासून दूर जात आहेत, कारण जीएसटी फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक आहे. केल्लानोवाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत पेरेस यांनी सांगितले की, अल्पावधीत किमती कमी राहतील, परंतु दीर्घकाळात वजन वाढवून जुन्या किमती लागू होऊ शकतात. छोट्या पॅकेट्सची मागणी जास्त आहे, जसे शॅम्पूमध्ये ७९% आणि बिस्किटमध्ये ६४% हिस्सा आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
GST rate cut updateGST latest newsGST rate cut impact on FMCGजीएसटी दर कपात अपडेटजीएसटीच्या ताज्या बातम्या

