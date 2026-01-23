हायरिंगचे बदलते नियम : वेगाने उमेदवारांची भरती करण्यापासून ते हुशार आणि धोरणात्मक वर्कफोर्स बनवण्यापर्यंत

Changing Hiring Rules: आजच्या जमान्यात भरती करणारे रिक्रूटर्स हे अत्यंत प्रेशराइज वातावरणात काम करत आहेत. त्यांच्याकडून अपेक्षा केली जाते की ते स्किल्ड टॅलेंटची मजबूत फळी तयार करतील आणि मोठया प्रमाणात भरती करतील आणि ज्याचा व्यवसायावर परिणाम दिसून येईल, पण हे सगळं एका अतिशय कमी वेळेत. आता उमेदवारांची भरती ही केवळ cost-per-hire या निकषांनी मोजली जात नाही, तर याला थेट व्यावसायिक उत्पादकतेशी जोडले जाते.
हा बदल रिक्रूटमेंट फंक्शनसाठी एक ट्रांजिशनल फेज दाखवतो आहे. उमेदवारांची निवड आणि भरती करणाऱ्या रिक्रूटर्सचा प्राधान्यक्रम आता फक्त अमंलबजावणीपासून दूर होत स्ट्रॅटेजीच्या दिशेने वळत आहे. जिथे हुशारीने काम करणं हे तेवढंच गरजेचं आहे, जेवढं वेगाने उमेदवारांची भरती करणं. झी मीडिया सोबत मिळून तयार करण्यात आलेल्या ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ च्या दुसऱ्या एपिसोडच्या केंद्रस्थानी हाच बदल आहे. या संभाषणात, LinkedIn च्या APAC VP – Talent & Learning Solutions च्या रुची आनंद आणि Wipro चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैन, यांनी परिवर्तनादरम्यान भरती प्रक्रिया कशी बदलत आहे आणि चांगल्या आणि अधिक बुद्धिमान भरती निकालांसाठी AI का महत्त्वाचे आहे याबाबत स्पष्ट केले.
भरतीच्या दबावामुळे भरती करणाऱ्या रिक्रूटर्ससाठीचे वास्तव सतत बदलत आहे. जिथे पूर्वी जॉब डिस्क्रिप्शनला CV मध्ये मॅच करण्याची एक सरळ प्रक्रिया होती, तिथेच आता टेक्नोलॉजीमध्ये होणारे बदल व्यवसायाच्या गरजांना प्रभावित करते. ज्यामुळे कंपन्याच्या मागण्याही बदलतात. शिवाय मोठ्या प्रमाणात अर्ज येणे आणि त्यातूनही योग्य उमेदवार न सापडणे रिक्रूटर्सवर अजून दबाव टाकतात.
रुची आनंद यांनी याला अनेक प्रकारच्या टॅक्सशी जोडून समजावले. त्यांच्या सांगण्यानुसार एक switch tax असतो, जिथे व्यवसायाच्या गरजा बदलण्यासोबतच भूमिका सुद्धा वारंवार बदलतात. दुसरा असतो scroll tax, ज्यात भरती करणारे रिक्रूटर्सला मोठ्या संख्येत प्रोफाइल्स स्क्रोल करण्यासाठी योग्य प्रोफाइल शोधावी लागते. हे दोन्ही ताण वाढल्याने रिक्रूटर्सचं काम अजून कठीण बनतं.
संबंधित ताण असल्याच्या कारणाने रिक्रूटर्स आता जाणूनबुजून जास्त कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करतात. LinkedIn च्या डेटानुसार भारतातील अर्ध्याहून अधिक रिक्रूटर्स उमेदवारात कल्चरल फिट शोधण्यात लक्ष देतात. तिथेच 64 टक्के रिक्रूटर्सचं म्हणणं आहे की योग्य टेक्निकल आणि मानवी कौशल्यांचं संतुलन ठेवणाऱ्या उमेदवारांना आज ओळखणं कठीण झालं आहे.
आता भरतीचा वेग हे केवळ ऑपरेशनल मॅट्रिक्स नाही तर आता एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनला आहे. LinkedIn च्या रिसर्चनुसार 58 टक्के रिक्रूटर्स मानतात की वेगवान हायरिंगने टॉप टॅलेंटपर्यंत पोहचणे शक्य होते. तसेच उमेदवार निवडीत अधिकतर वेळ हा जाणूनबुजून नाही तर संरचनात्मक कारणांमुळे होते.
भारतात अर्ध्याहून जास्त रिक्रूटर्सचं म्हणणं आहे की, मल्टी-लेयर अप्रूवल प्रोसेस स्लो हायरिंगचं मोठं कारण आहे. याला रुची आनंद या तिसऱ्या टॅक्सला 'stall tax' म्हणून संबोधतात. याचा अर्थ असा की उमेदवारांच्या तयारीमुळे नाही तर अंतर्गत बाधांमुळे हायरिंगचा वेग कमी होतो. जेव्हा निवडीची प्रक्रिया थांबते, तेव्हा उमेदवारांचा इंटरेस्ट कमी होतो आणि त्यामुळे संस्था वेळ आणि संधी दोन्ही गमावतात. त्यामुळे वेग म्हणजे घाई नाही तर त्याऐवजी, गुणवत्तेशी तडजोड न करता काम पुढे चालू राहावे म्हणून असे अडथळे दूर करावे लागतील.
AI उमदेवारांच्या निवड प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका निभावत आहेत. AI रिक्रूटर्सच्या निर्णयांची जागाच घेत नाही तर त्यांच्या निर्णयांची गुणवत्ता, वेग आणि स्केल यांच्यात संतुलन बनवण्यात मदत करत आहे. LinkedInच्या रिसर्चनुसार 45 टक्के रिक्रूटर्स मानतात की AI भरतीची कार्यक्षमता वाढवते. तर 42 टक्के लोक म्हणतात की यामुळे त्यांना रिपीट होणाऱ्या कामांपासून आराम मिळतो आणि ज्यामुळे त्यांना उच्च-मूल्याच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करता येते.
एपिसोडमध्ये संजीव जैन सांगतात की जॉब डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनिंग आणि उमेदवारांची रँकिंग सारख्या कामासाठी मॅन्युअल मेहनत कमी करून AI रिक्रूटर्सना उमेदवारांच्या सहभागामुळे चांगला अनुभव आणि माहितीपूर्ण मूल्यांकनाची संधी मिळते. याचा परिणाम फक्त वेगवान निवड नाही तर एक चांगली निवड प्रक्रिया असते. AI रिक्रूटर्सना गुंतागुंत हाताळण्यापलीकडे जाऊन खरा परिणाम निर्माण करण्यास मदत करत आहे. ज्यामुळे व्यवसायासाठी ते एक स्टेटर्जिक पार्टनरच्या रूपात अजून मजबूत बनत चाललं आहेत.
