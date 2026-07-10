'मी तुम्हाला आदेश देतोय...,' सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याचा तुफान गोंधळ; न्यायाधीशांवर भिरकावले कागद; कोर्ट म्हणालं 'याला...'

सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी अभुतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. एका याचिकाकर्त्याने स्वत:ची बाजू मांडताना थेट न्यायमूर्तींनाच आदेश देऊन टाकले. इतकंच नाही तर त्याने कागदं न्यायाधीशांच्या दिशेने भिरकावली. यानंतर कोर्टात एकच गोंधळ उडाला होता. प्रबल प्रताप अशी त्याची ओळख पटली आहे. प्रबल प्रताप या याचिकाकर्त्याने न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथ आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाला 'न्यायिक सेवक' (judicial servant) असं संबोधलं आणि आपण 'सार्वभौम' (sovereign) असल्याचा दावा केला.
प्रबल प्रताप याने लखनऊमधील एका पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्याऐवजी खंडपीठाला असं करण्याचा आदेशच देऊन टाकला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तो युक्तिवाद करत होता. कोर्टातील या घटनाक्रमाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
व्हिडीओत दिसत आहे त्यानुसार याचिकाकर्ता खंडपीठाला सांगतो की, "श्रीमान न्यायिक सेवक, मी तुम्हाला आदेश देतो की तुम्ही लखनऊमधील एसीपी (ACP) विकास नगर यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश द्यावेत". यानंतर न्यायमूर्ती विश्वनाथ आश्चर्यचकित होतात आणि त्याच्या वागण्याने अवाक होऊन पाहत राहतात. 'तुम्ही आम्हाला आदेश देत आहात?', असं यावेळी ते विचारतात. त्यावर तो मी सार्वभौम आहे असं उत्तर देतो.
New Delhi - A highly dramatic and unprecedented incident unfolded inside the Supreme Court of India on Friday when a man addressed the judge as “Mr Judicial Servant” and ordered him to register an FIR against ACP Vikas Nagar of Lucknow. The man, who was present in the courtroom… pic.twitter.com/yacLvs7ejY— NextMinute News (@nextminutenews7) July 10, 2026
यानंतर काही वेळात तो हातातील सर्व कागद न्यायमूर्तींच्या दिशेने भिरकावतो ज्यामुळे परिस्थिती थोडीशी गंभीर होते. यादरम्यान तो कोर्टाबद्दल अपशब्दही वापरतो. 'हे द्या सरन्यायाधीशांना...,' असं तो न्यायमूर्तींना सांगतो. यानंतर कोर्टातील सुरक्षा कर्मचारी त्याला खेचत बाहेर घेऊन जातात.
नाटकीय प्रसंग घडून गेल्यानंतरही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रकरणाची गुणवत्तेनुसार दखल घेतली आणि एक आदेश पारित केला, ज्यामध्ये न्यायाधीशांनी हे स्पष्ट केले की ते याचिकाकर्त्याच्या अपमानजनक वर्तनाबद्दल त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई सुरू करणार नाहीत.
“आम्ही याचिकाकर्त्याची स्थिती लक्षात घेता, त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रस्ताव ठेवत नाही,” असं खंडपीठाने आदेशात म्हटलं आहे. न्यायालयाने असंही म्हटलं की, कागदपत्रं आणि प्रकरणाच्या गुणवत्तेचा आढावा घेतल्यानंतर, त्यांना हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतेही कारण आढळले नाही.
“त्यानुसार विशेष रजा याचिका फेटाळण्यात येत आहे. व्यक्तिशः हजर राहून युक्तिवाद करण्याची परवानगी आणि याचिका दाखल करण्याची परवानगी यांसाठीचे सर्व प्रलंबित अर्जही निकाली काढण्यात येतील,” असं आदेशात पुढे म्हटलं आहे.