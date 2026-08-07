/SBI, PNB आणि Axis बँकेतील किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वरील व्याजदर जाणून घ्या आणि कसा करायचा ऑनलाइन अर्ज

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित कामांसाठी परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देते. SBI, PNB आणि Axis बँक यांसारख्या बँकांमध्ये व्याजदर वेगवेगळे असतात. किसान क्रेडिट कार्ड कसे मिळवायचे आणि त्यासाठीची पात्रता निकष काय आहेत, हे आपण जाणून घेऊया.
शेतीशी संबंधित कामांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज देऊन शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करते. या योजनेद्वारे सरकार केवळ पीक लागवडीसाठीच नाही, तर पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या उपक्रमांसाठीही आर्थिक मदत देते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करता येतात. शेतीचा वाढता खर्च पाहता, ही सरकारी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आधार ठरत आहे.
KCC ची मर्यादा पूर्वी ३,००,००० रुपये होती, परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ती वाढवून ५,००,००० रुपये केली आहे. कर्जाची रक्कम वाढल्यामुळे, शेतकरी केवळ शेतीसाठी आवश्यक वस्तूच नाही तर यंत्रसामग्री आणि उपकरणे देखील खरेदी करू शकतात, तसेच पिकांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी या निधीचा वापर करू शकतात.
जे शेतकरी वेळेवर किंवा मुदतीपूर्वी कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतात. जे शेतकरी लवकर कर्ज परतफेड करतात त्यांना अतिरिक्त ३% सवलत मिळते, ज्यामुळे KCC कर्ज अधिक परवडणारे ठरते.
किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करण्यापूर्वी, तुम्हाला आवश्यक कागदपत्रांची माहिती असणे गरजेचे आहे. या योजनेसाठी तुम्हाला मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि जमिनीचे रेकॉर्ड (सात-बारा उतारा इत्यादी) यांसारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. जर तुम्हाला पशुपालन किंवा मत्स्यव्यवसाय करायचा असेल, तर तुम्हाला त्यासंबंधीची माहितीही गोळा करावी लागेल.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ज्या शेतकऱ्यांच्या मालकीची जमीन आहे, तेच या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. याव्यतिरिक्त, शेतीचे वाटणी-तत्त्वावर (sharecropping) काम करणारे शेतकरी आणि स्वयं-सहायता गटांशी जोडलेल्या महिलाही यासाठी अर्ज करू शकतात.