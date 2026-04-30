3 लाख फॉलोअर्स असणाऱ्या इन्फ्लुएन्सरची पतीनेच केली हत्या, नंतर स्वत:लाही केलं ठार; मुलाला पाठवला विचित्र मेसेज

तामिळनाडूमधील चैन्नईत अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. एका 52 वर्षीय व्यक्तीने आपल्या 3 लाख फॉलोअर्स असलेल्या इन्फ्लुएन्सर पत्नीची हत्या केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नागालक्ष्मी आणि पती सुब्रमण्यम हे नंगनल्लूर स्थित आपल्या घरात मृतावस्थेत सापडले आहे. नेमकं असं काय घडलं की, नवऱ्याने आपल्या मुलाला मेसेज करुन हत्या केली आणि मग स्वतःचं जीवन संपवलं. मृत महिला ही सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर होती जिचे 3 लाख फॉलोअर्स होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे दोघेही घरात मृतावस्थेत सापडले.
नागलक्ष्मीने आपल्या मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले. तिचा मोठा मुलगा, हरीश भारद्वाज (२१), रशियामध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे. वृत्तानुसार, तिचा धाकटा मुलगा, शैलेश (१८), चेन्नईमध्ये दंतवैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेत आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यांनुसार, सुब्रमण्यम हे काही दिवसांपूर्वीच चैन्नईत परतले होते. आपल्या भूतकाळातील वागणुकीमुळे ते नागालक्ष्मीची सतत माफी मागत असतं. हे दोघे एकमेकांपासून वेगळे झाले होते. पण काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी एकत्र राहण्यास केली होती सुरुवात.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडित महिला एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर होती आणि तिचे ३,००,००० पेक्षा जास्त फॉलोअर्स होते. ती नंगनल्लूर आणि अण्णा नगरमध्ये रेशमी साड्यांची दुकानेही चालवत होती. तिच्या इंस्टाग्राम फीडवर साड्यांचे आणि त्या कशा नेसाव्यात याबद्दल टिप्स देणारे व्हिडिओ भरलेले आहेत. कधीकधी, या व्हिडिओंमधून तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची झलकही दिसत असे.
वृत्तानुसार, नागलक्ष्मी कुटुंबाची एकमेव कमावती व्यक्ती आणि 'श्री साई सिल्क'ची मालकीण होती. पोलिसांनी सांगितले की, तिला सुब्रमण्यमपासून दोन मुले आहेत. एक रशियामध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत आहे, तर दुसरा चेन्नईतील एका महाविद्यालयात दंतवैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुब्रमण्यम दोन वर्षांपूर्वी घर सोडून गेला होता, पण अलीकडेच तो चेन्नईला परतला आणि पत्नीसोबत पुन्हा संपर्कात आला. त्यांच्यात समेट झाला आणि ते एकत्र राहू लागले. मात्र, काही काळानंतर त्यांच्यात भांडणे सुरू झाली.
27 एप्रिल रोजी, त्यांच्या धाकट्या मुलाला घरात त्याच्या आई-वडिलांचे मृतदेह आढळले. वडिलांकडून एक धक्कादायक संदेश मिळाल्यानंतर तो घाईघाईने घरी आला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनास्थळी पोहोचल्यावर मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी चेंगलपट्टू येथील शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आले. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, पती-पत्नीमध्ये भांडण झाले, ज्यातून सुब्रमण्यमने नागलक्ष्मीची हत्या करून आत्महत्या केली. या घटनेचा तपास सुरू आहे.