/पाळीव कुत्रे-मांजरींना रस्त्यावर सोडल्यास 25 हजारांचा दंड; मायक्रोचिपमुळे मालकाची ओळख पटणार

Chennai Pet Animals Licence: चेन्नईमध्ये पाळीव प्राणी बाळगणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आपल्या कुत्र्याला किंवा मांजरीला घराबाहेर मोकळे सोडणे आता चांगलेच महागात पडू शकते. पाळीव प्राणी सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रस्त्यावर बेवारस अवस्थेत आढळल्यास संबंधित मालकावर 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाळीव प्राण्यांना मायक्रोचिप लावण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्यावर आढळलेल्या प्राण्याचा मालक कोण आहे, याचा सहज शोध घेता येणार आहे.
चेन्नई महानगरपालिकेकडे पाळीव प्राण्यांबाबत सातत्याने तक्रारी येत होत्या. अनेक नागरिक आपल्या प्राण्यांची नोंदणी करून घेतल्यानंतरही त्यांना घराबाहेर मोकळे सोडत असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेने दंडाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पाळीव प्राण्यांची जबाबदारी मालकांनी योग्य पद्धतीने घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
महापालिकेकडून परवाना असलेल्या पाळीव प्राण्यांना त्यांच्या मालकाशी जोडण्यासाठी मायक्रोचिप बसवली जात आहे. या चिपमध्ये प्राण्याच्या मालकाचे नाव, पत्ता तसेच अँटी-रेबीज लसीकरणासंबंधी माहिती नोंदवली जाते. एखादा पाळीव कुत्रा किंवा मांजर रस्त्यावर बेवारस अवस्थेत आढळल्यास मायक्रोचिप स्कॅन करून त्याच्या मालकाची माहिती मिळवता येईल. त्याचबरोबर संबंधित प्राण्याला दरवर्षी आवश्यक लसीकरण करण्यात आले आहे की नाही, याची नोंद ठेवण्यासही या प्रणालीची मदत होणार आहे.
चेन्नई महानगरपालिका क्षेत्रात पाळीव प्राणी बाळगणाऱ्या नागरिकांसाठी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. Urban Local Bodies Act, 1998 मधील कलम 292 आणि 2023 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. पाळीव प्राण्याच्या परवान्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. त्याचबरोबर प्राण्याला मायक्रोचिप बसवणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. चेन्नई महानगरपालिकेने ऑक्टोबर 2025 मध्ये ऑनलाइन पेट लायसन्सिंग प्रणाली सुरू केली होती. त्यानंतर यावर्षी जुलैपर्यंत तब्बल 78,232 पाळीव प्राण्यांच्या मालकांना परवाने देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे चेन्नईत पाळीव प्राणी बाळगणाऱ्या नागरिकांनी त्यांची नोंदणी, परवाना आणि मायक्रोचिपची प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी प्राणी मोकळे सोडल्यास होणाऱ्या कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी मालकांनी आपल्या पाळीव प्राण्यांची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.