/रेड ट्रॉली बॅग अन् मृतदेहांचे 18 तुकडे; भाज्या आणि पिठात मिसळून कढईत शिजवले; निशा हत्याकांडात भयंकर खेळाचा उलगडा

'तमिळनाडू एक्सप्रेस'मध्ये कुजलेल्या अवस्थेतील शव असलेली लाल रंगाची ट्रॉली बॅग सापडल्याने भयानक वळण समोर आलंय. चेन्नईच्या गुडुवंचेरीमझील 38 वर्षीय हयातून निशाच्या खून प्रकरणाने एक भयानक वळण घेतलंय. निशाची हत्या केल्यानंतर तिच्या बॉडीचे 18 तुकडे करण्यात आले होते. धक्कादायक म्हणजे ते नष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे प्रकार आणि क्रूर प्रकार करण्यात आले.
पोलिसांना संशय आहे की हयातुन निशाची हत्या याच घरात झाल्याच तपासात समोर आलं आहे. तिच्या शरीराचे तुकडे करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचा कट मारेकराने रचला होता. तपासात असेही उघड झालं की, निशाच्या मृतदेहाचे काही अवयव पीठ आणि भाज्यांच्या मिश्रणात शिजवले आल्याचा भयानक खुलासा झालाय. जीआरपी सीओच्या म्हणण्यानुसार, त्या तरुणाने आपल्या प्रेयसीच्या संगनमताने ही हत्या केल्याचे समोर आलंय. भयानक म्हणजे मृतदेहाचे 18 तुकडे करुन तिला भयंकर हत्या करण्यात आली.
ही घटना 5 ऑगस्ट रोजी तामिळनाडू एक्सप्रेसच्या जनरल कोचमध्ये एक लाल सूटकेस सापडली होती. यातील शरीराचे अवयवांचे तपास केल्यानंतर ते हयातून निशाचे असल्याचा खुलासा झालाय. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे, चेन्नई जीआरपीच्या तपासात मणिकुद्दीन लश्कर आणि भगवती माझी यांच्यावर पोलिसांना संशय आहे. हयातुन निशाचे धड वेगळे केलेले शीर चेन्नईतील गुडुवंचेरी येथील एका घरातून सापडले आहेत.
हयातुन निशा ही ओडिशामधील असून तिच्या नवऱ्याचे नाव झहूर खान होते. त्या चेन्नईतील तांब्रम येथील विजय वस्त्रमध्ये काम करत होत्या. पोलिसांच्या तपासात माणिकुद्दीन लश्कर आणि भगवती माझी यांची नावे समोर आलंय. ते गुडुवंचेरी येथील मसुथी रस्त्यावरील एका भाड्याच्या घरात राहत होते. 21 ऑगस्ट रोजी पोलिसांनी घराची झडती घेतली असता, एका मोठ्या भांड्यात मांस आणि शरीराचे इतर अवयव आढळल्याने एकच खळबळ माजली आहे.
युसूफ खान, 21 ऑगस्ट रोजी आपल्या आईला भेटायला घटनास्थळी म्हणजे त्या घरी गेला होता. आई तिथे नसल्याचे लक्षात आल्यावर, त्याने गुडुवांचेरी पोलीस ठाण्यात तिच्या बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. या शोधमोहीमते एकामोमाग धक्कादायक खुलासे होत आहे. पोलीस आता आरोपीचा शोध घेण्यासोबतच मोबाईल कॉल डिटेल्स आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करतील. यातून हत्येची वेळ, हत्येमागील वाद आणि मृतदेहाचे तुकडे करण्याचा कट उघड करण्यासाठी वेगाने तपास सुरू आहे.