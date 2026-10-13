/च्युइंगम खाणं पडणार महागात!उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; नेमकं प्रकरण काय?

लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत अनेकांना च्युइंगम चघळायला आवडते. मात्र, च्युइंगमच्या करासंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे हा पदार्थ पुन्हा चर्चेत आला आहे. न्यायालयाने च्युइंगमला मिठाई किंवा खाण्यायोग्य पदार्थांच्या करश्रेणीत ठेवण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे गुजरातमध्ये च्युइंगमवर 4 टक्क्यांऐवजी 12.5 टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू करण्याचा निर्णय कायम राहणार आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
गुजरात उच्च न्यायालयाने च्युइंगमच्या वर्गीकरणाबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. एखाद्या पदार्थाची चव गोड आहे म्हणून त्याला खाण्यायोग्य पदार्थ किंवा मिठाई म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. च्युइंगम चघळल्यानंतर त्याची चव आणि गोडवा अनुभवता येतो; मात्र तो गिळला जात नाही, तर उरलेला भाग फेकून दिला जातो. याच आधारावर च्युइंगमला मिठाई आणि गोड खाद्यपदार्थांच्या करश्रेणीत समाविष्ट करता येणार नाही, असा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे त्यावर अधिक दराने कर आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय संपूर्ण देशासाठी नसून गुजरातमधील संबंधित करप्रकरणापुरता आहे.
हे प्रकरण गुजरातमधील कॅड मॅक च्यू फूड्स या कंपनीशी संबंधित आहे. ही कंपनी पेपरमिंट, साखरेच्या गोळ्या आणि च्युइंगम तयार करते. फेब्रुवारी 2007 मध्ये वाणिज्यिक कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या परिसराची तपासणी केली होती. त्यानंतर कंपनीच्या विक्री आणि करासंबंधी नोंदींची पडताळणी करण्यात आली. पुढे 2011 मध्ये कर विभागाने च्युइंगमच्या विक्रीवर 12.5 टक्के व्हॅट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. विभागाच्या मते, च्युइंगमला मिठाई किंवा खाण्याच्या पदार्थांच्या कमी कराच्या श्रेणीत ठेवता येत नव्हते. या प्रकरणात कंपनीवर सुमारे 9.83 लाख रुपयांची करदायित्वाची रक्कम आणि दंड आकारण्यात आले.
कर विभागाच्या निर्णयाला कंपनीने आव्हान दिले. त्यानंतर व्हॅट न्यायाधिकरणाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देत च्युइंगमला मिठाई आणि गोड खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत ठेवले. त्यामुळे त्यावर 4 टक्के कर लागू करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, गुजरात सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी करताना च्युइंगमचे स्वरूप आणि करश्रेणी यांचा विचार केला. केवळ गोड चव असल्यामुळे एखाद्या पदार्थाला मिठाईचा दर्जा देता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आधीचा निर्णय बदलला आणि सरकारची भूमिका मान्य केली.
करातील फरक समजून घेण्यासाठी 100 रुपयांच्या करपात्र किमतीचे उदाहरण पाहूया. 4 टक्के कर असल्यास: 4 रुपये कर.12.5 टक्के कर असल्यास:12 रुपये 50 पैसे कर.फरक: 8 रुपये 50 पैसे अधिक कर. म्हणजेच, समान करपात्र किमतीवर 12.5 टक्के दराने आकारला जाणारा कर हा आधीच्या 4 टक्के दरापेक्षा लक्षणीय जास्त आहे. प्रत्यक्ष विक्रीकिंमतीवर होणारा परिणाम मात्र उत्पादनाची किंमत, कराची गणना आणि विक्रेत्याच्या किंमतधोरणावर अवलंबून असेल. त्यामुळे च्युइंगमच्या किमतीत नेमकी किती वाढ होईल, हे प्रत्येक उत्पादनासाठी स्वतंत्रपणे पाहावे लागेल.
या निर्णयाचा अर्थ संपूर्ण भारतात च्युइंगमवरील कर वाढला, असा होत नाही. हे प्रकरण गुजरातमधील मूल्यवर्धित कराशी संबंधित आहे. त्यामुळे या निकालाचा थेट परिणाम संबंधित गुजरातमधील करप्रकरणावर होणार आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये च्युइंगमवर कोणता कर लागू होतो, हे त्या राज्यातील संबंधित कायदे आणि करव्यवस्थेवर अवलंबून असते. त्यामुळे ग्राहकांनी च्युइंगमच्या किमतीत देशभर एकसारखी वाढ होणार असल्याचा निष्कर्ष काढू नये.