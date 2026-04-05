25 वर्षीय विवाहितेची हॉटेल रुममध्ये 16 वर्षीय मुलावर बळजबरी; शरीरसंबंध ठेवले अन्... थरारक घटनाक्रम

Crime News: छत्तीसगडमधील करीबधाम जिल्ह्यामध्ये एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथील एका 25 वर्षीय विवाहित तरुणीने 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचं लैंगिक शोषण केल्याचं समोर आलं आहे. आरोपी महिला आणि पीडित मुलगा दोघेही इन्स्टाग्रामवर फ्रेंड होते. इथूनच त्यांची ओळख झाल्याचं सांगितलं जात आहे. आरोपी महिलेने या तरुण मुलाला भेटण्यासाठी हॉटेलच्या रुमवर बोलावलं. त्यानंतर तिने त्याच्यासोबत बळजबरीने शरीरसंबंध ठेवले. मात्र आपल्या मर्जीविरोधात आपल्याशी अंगलट करुन छळ करणाऱ्या महिलेविरोधात या अल्पवयीन मुलानेच पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन घडलेला सगळा प्रकार सांगितल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेत तातडीने आरोपी महिलेला अटक केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सारा प्रकार कबीरधाम जिल्ह्यातील पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडला आहे. पीडित अल्पवयीन मुलाने त्याच्यावर ख्याति विश्वकर्मा या 25 वर्षीय तरुणीने अत्याचार केल्याचं पोलिसांना सांगितलं. माझी या तरुणीशी सोशल मीडियावरुन (इन्स्टाग्रामवरुन) ओळख झाली होती. दोघांमध्ये हळूहळू सोशल मीडियावर गप्पा होऊ लागल्यानंतर ते एकमेकांना भेटूही लागल्याचं पीडित मुलाने सांगितलं आहे.
पीडित तरुणाने दिलेल्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2026 रोजी ख्याति विश्वकर्माने या पीडित अल्पवयीन तरुणाला भोरमदेव रोडवरील एका हॉटेलमध्ये भेटण्यासाठी बोलावलं. तिथे पोहोचल्यानंतर या मुलावर भावनिक दबाव टाकून आणि प्रलोभनं दाखवून त्याच्यासोबत शय्या केली. त्यानंतर ख्यातिने पीडत मुलाला धकमावलं. ही गोष्ट कुठेही सांगितली, याबद्दल कुठेही व्याच्यता केली तर तुझं काही खरं नाही. याबद्दल कुठेही काहीही बोलायचं नाही, अशी धमकी ख्यातिने मुलाला दिली. या साऱ्या प्रकारामुळे तरुणाला मानसिक धक्का बसला.
आपल्यासोबत जे काही घडलं त्यामधून सावरताना मानसिक धक्क्यात असलेल्या पीडित तरुणाने आधीचे दोन दिवस काहीच केलं नाही. मात्र जे झालं त्याबद्दल तक्रार नोंदवली पाहिजे असं वाटल्याने त्याने पोलिसांमध्ये जाऊन सगळं काही सांगितलं. पोलिसांनी तातडीने आरोपींना अटक करुन गुन्हा दाखल केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिला ख्याति विश्वकर्माचं काही काळापूर्वीच लव्ह मॅरेज झालं आहे. लग्नापूर्वीपासूनच ती या पीडित अल्पवयीन मुलाशी बोलायची. एक एप्रिल रोजी महिलेने या पीडित तरुणाला हॉटेल रुमवर बोलावलं आणि शरीरसंबंध ठेवले आणि त्यानंतर त्या धमकावलं. या प्रकरणात अटकेत असलेल्या तरुणीला न्यायालयीन कोठडीमध्ये पाठवण्यात आलं आहे.