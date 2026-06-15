Crime News: भावाला ओलीस ठेवून जंगलात तरुणीवर सामूहिक कुकर्म; आरोपी पळून गेल्यावर भावाने...'

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगडमधील बलरामपूर जिल्ह्यातून अंगावर काटा आणणारी घटना समोर आलीय. वाड्रफनगर येथे एका 19 वर्षीय तरुणीवर तीन नराधमांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. रविवारी दुपारी पीडित तरुणी तिच्या चुलत भावासोबत पायी चालत आपल्या एका नातेवाईकाच्या घराकडे जात होती. कोटराही जंगलाच्या परिसरातून जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात इसमांनी त्यांचा रस्ता अडवला आणि त्यांना धमकावण्यास सुरुवात केली. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पीडित तरुणीला आरोपींनी दोघांनाही बळजबरीने ओढत जंगलाच्या दाट झाडीत नेले. आरोपींनी क्रूरतेची सीमा ओलांडत आधी तरुणीच्या भावाचे हात-पाय दोरीने बांधून त्याला तिथेच ओलीस ठेवले. त्यानंतर असहाय्य आणि हतबल झालेल्या भावाच्या डोळ्यांसमोरच त्या दोन्ही नराधमांनी तरुणीवर आळीपाळीने अत्याचार केले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी आणखी एका सहकाऱ्याला फोन करून बोलावून घेतले.
मुख्य दोन नराधमांच्या फोननंतर त्यांचा तिसरा साथीदारही तात्काळ दुचाकीवरून घटनास्थळी दाखल झाला. त्यानेही परिस्थितीचा गैरफायदा घेत पीडित तरुणीवर पाशवी अत्याचार केले. या तिघांनीही पीडितेची आणि तिच्या भावाची पूर्णपणे कोंडी केली होती. वासनांधतेचे हे क्रूर कृत्य केल्यानंतर तिन्ही आरोपी पीडित बहीण-भावाला जंगलातच गंभीर आणि भयभीत अवस्थेत सोडून घटनास्थळावरून पसार झाले.
या भयंकर प्रसंगानंतरही पीडितेने आणि तिच्या भावाने धीर सोडला नाही. आरोपी पळून गेल्यावर त्यांनी कसेबसे स्वतःला सावरले आणि जंगलातून बाहेर पडून वाड्रफनगर गाठले. घडलेल्या या अमानुष कृत्याची माहिती त्यांनी तात्काळ स्थानिक पोलीस चौकीत जाऊन दिली. या घटनेमुळे पोलीस प्रशासनात एकच खळबळ उडाली असून कायद्याच्या राज्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वाड्रफनगर चौकीचे प्रभारी डाकेश्वर सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी वेगाने चक्रे फिरवली. मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे कोटराही गावातील तीन संशयित युवकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. सध्या पोलीस पीडित तरुणी आणि संशयित आरोपींची वैद्यकीय तपासणी (मेडिकल टेस्ट) करून घेत आहेत. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.