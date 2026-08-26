/पेन्शनधारकांसाठी मोठी खुशखबर! महागाई सवलत थेट 58%; जानेवारीपासून खात्यात मिळणार वाढीचा फायदा

छत्तीसगडमधील सरकारी पेन्शनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारने महागाई राहत अर्थात डियरनेस रिलीफ (DR) मध्ये वाढ केली आहे. वित्त विभागाने 8 एप्रिल 2026 रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला असून, सुधारित दर 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात आले आहेत. सातव्या वेतनमानानुसार पेन्शन घेणाऱ्यांना आता 58 टक्के, तर सहाव्या वेतनमानानुसार पेन्शन घेणाऱ्यांना 257 टक्के DR मिळणार आहे. छत्तीसगड सरकारच्या वित्त विभागाच्या अधिकृत नोंदीतही या सुधारित दरांचा आदेश नमूद आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सातव्या वेतनमानातील पेन्शन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनावर DR आता 58 टक्के असेल. यापूर्वी हा दर 55 टक्के होता. म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 पासून पात्र पेन्शनधारकांना महागाई राहत म्हणून अतिरिक्त 3 टक्के लाभ मिळणार आहे. ही वाढ मूळ पेन्शन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाच्या आधारे लागू केली जाणार आहे.
सहाव्या वेतनमानानुसार पेन्शन घेणाऱ्यांसाठी DR 257 टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वीचा दर 252 टक्के होता. त्यामुळे या श्रेणीतील पेन्शनधारकांना 5 टक्के अतिरिक्त DR मिळणार आहे. ही सुधारित दररचना 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानली जाणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने केवळ पुढील महिन्यापासून वाढ लागू केलेली नाही, तर 1 जानेवारी 2026 पासून सुधारित DR लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पात्र पेन्शनधारकांच्या जानेवारी 2026 पासूनच्या देयकात वाढीचा परिणाम दिसू शकतो. प्रत्यक्ष थकबाकी किंवा फरकाची रक्कम कधी आणि कशा पद्धतीने दिली जाईल, हे संबंधित वितरण यंत्रणेच्या प्रक्रियेनुसार ठरेल.
या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 1 सप्टेंबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीसाठीही सुधारित DR दर लागू करण्यात आले होते. या काळात सातव्या वेतनमानासाठी 55 टक्के आणि सहाव्या वेतनमानासाठी 252 टक्के DR निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर 1 जानेवारी 2026 पासून हे दर अनुक्रमे 58 आणि 257 टक्क्यांवर पोहोचले.
सरकारचा हा निर्णय केवळ नियमित पेन्शन घेणाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही सुधारित DRचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पात्र कुटुंब पेन्शनधारकांच्या मासिक उत्पन्नातही या बदलाचा परिणाम होईल. वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ज्या पेन्शनधारकांनी आपल्या पेन्शनचा काही भाग कम्यूटेशनद्वारे एकरकमी घेतला आहे, त्यांच्यासाठीही DRची गणना मूळ पेन्शनच्या आधारे करण्याची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे. म्हणजेच कम्यूटेशनपूर्वीची मूळ पेन्शन विचारात घेऊन महागाई राहत निश्चित केली जाईल. त्यामुळे अशा पेन्शनधारकांनी सुधारित देयक तपासताना या नियमाची नोंद घ्यावी.
वित्त विभागाने संबंधित कोषालय अधिकारी, उपकोषालय अधिकारी आणि पेन्शन वितरण अधिकाऱ्यांना वाढीव महागाई राहत देण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पेमेंटनंतर संबंधित रकमेचे अधिकृत नोंदींशी पडताळणी केली जाणार आहे. गणनेत काही चूक आढळल्यास ती पुढील महिन्याच्या पेन्शनमध्ये समायोजित करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी सुधारित DRची रक्कम मिळाल्यानंतर पेन्शन स्लिप किंवा बँक खात्यातील जमा रक्कम तपासणे उपयुक्त ठरेल.