/School Holiday List: विद्यार्थ्यांसाठी गोड बातमी! दसरा-दिवाळी आणि हिवाळ्याच्या सुट्ट्या जाहीर; पाहा पूर्ण यादी

छत्तीसगडमधील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राज्याच्या स्कूल एज्युकेशन विभागाने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी दसरा, दिवाळी आणि हिवाळी सुट्ट्यांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपूर अटल नगर येथून यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार राज्यातील शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांसह डी.एड., बी.एड. आणि एम.एड. महाविद्यालयांनाही या सुट्ट्यांचा लाभ मिळणार आहे.
दसरा हा विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातील महत्त्वाच्या सणांपैकी एक आहे. छत्तीसगड सरकारने 2026 मध्ये दसऱ्यानिमित्त 17 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत सुट्टी जाहीर केली आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना दसऱ्यासाठी सलग 5 दिवसांचा ब्रेक मिळणार आहे. या काळात शाळांमधील नियमित शैक्षणिक कामकाज बंद राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना सणानिमित्त प्रवास किंवा इतर नियोजन करता येणार आहे.
दिवाळीच्या सणासाठीही विद्यार्थ्यांना सलग पाच दिवसांची सुट्टी मिळणार आहे. विभागाच्या आदेशानुसार 6 नोव्हेंबर ते 10 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत दिवाळीची सुट्टी असेल. दिवाळी हा देशातील प्रमुख सण असल्याने विद्यार्थी आणि कुटुंबीयांना या सुट्टीचा उपयोग सण साजरा करण्यासाठी तसेच नातेवाईकांकडे जाण्यासाठी करता येईल. दसरा आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या तारखा शिक्षण विभागाने आधीच जाहीर केल्यामुळे पालकांना आपल्या कार्यक्रमांचे नियोजन करता येणार आहे.
दसरा आणि दिवाळीनंतर वर्षाच्या अखेरीस विद्यार्थ्यांना हिवाळी सुट्टी मिळणार आहे. 24 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर 2026 या पाच दिवसांच्या कालावधीत शीतकालीन म्हणजेच हिवाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये दसरा, दिवाळी आणि हिवाळी अशा तीन प्रमुख सुट्ट्यांमध्ये एकूण 15 दिवसांचा अवकाश मिळणार आहे.
स्कूल एज्युकेशन विभागाने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी हा आदेश जारी केला आहे. आदेशाची प्रत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी आणि संबंधित शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे सुट्ट्यांच्या तारखांबाबत आता अधिकृत माहिती उपलब्ध झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी सोशल मीडियावरील अपुष्ट माहितीकडे दुर्लक्ष करून शिक्षण विभागाच्या अधिकृत आदेशानुसारच नियोजन करावे. दरम्यान, छत्तीसगडमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2026-27 हे 16 जून 2026 ते 31 मार्च 2027 असे निश्चित करण्यात आले आहे.