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मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना महिन्याला किती पगार मिळतो? आकडा पाहून शॉक व्हाल

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार  सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर 2 निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याची माहिती समोर आली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे ते वादात सापडले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 23, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:04 PM IST
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना महिन्याला किती पगार मिळतो? आकडा पाहून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना महिन्याला किती पगार मिळतो? आकडा पाहून शॉक व्हाल
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