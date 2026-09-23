/मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना महिन्याला किती पगार मिळतो? आकडा पाहून शॉक व्हाल

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar : भरातीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरून आता आयोगाच्या आतलेच मतभेद समोर आलेत. निवडणूक आयोगाचा अंतर्गत वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवरूनच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर 2 निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याची माहिती समोर आली. सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केल्याचं सांगितलं जातं आहे. गेल्या 10 महिन्यांत तब्बल 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा आहे. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनीही निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. आयोगाने सर्व निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि एकमताने झाल्याचं स्पष्ट केले. या सर्व घडामोडींमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सध्या चांगलेच चर्चेत आले आहेत. जाणून घेऊया मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना किती पगार मिळतो.
यापूर्वी बिहारमधील मतदार यादीची विशेष सखोल पुनर्तपासणी (एसआयआर) आणि विरोधी पक्षांनी मतचोरीचे आरोप केले होते. निवडणूक आयोगाची भूमिका निःपक्षपाती असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. भारत आघाडी संसदेत ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली होती. या प्रकरणामुळे ज्ञानेश कुमार चांगलेच चर्चेत आले होते. ज्ञानेश कुमार भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 1988 च्या तुकडीतले केरळ कॅडरचे अधिकारी आहेत. केरळ राज्यशासन तसंच संरक्षण, संसदीय कार्य, आणि सहकार मंत्रालयात त्यांनी काम केले आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये देशाचे 26 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती झाली आहे. ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ 26 जानेवारी 2029 पर्यंत आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समकक्ष पगार मिळतो. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना 250,000 मूळ मासिक पगार मिळतो. अतिरिक्त भत्त्यांसह त्यांना दरमहा सुमारे 350,000 पर्यंत वेतन मिळते. स्वतःसाठी, आपल्या जोडीदारासाठी आणि अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी दरवर्षी तीन रजा प्रवास सवलतींचा लाभ त्यांना मिळतो. आलिशान सरकारी निवासस्थान, अधिकृत वाहन आणि चालक, सुरक्षा व्यवस्था, इतर भत्ते आणि सुविधा त्यांना मिळतात.