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'मला काल एक पत्र मिळालं, त्यात...,' सरन्यायाधीशांनी सांगितलं इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना भेट नाकारण्याचं नेमकं कारण, 'हे प्रकरण...'

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आपले आंदोलन अधिक तीव्र करत, विरोधी पक्षांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, 'मत ​​चोरी'च्या कथित प्रकाराबाबत चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसचे राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे सरन्यायाधीश कांत यांची भेट घेण्यास इच्छुक होते.

Written ByShivraj Yadav
Published: Oct 12, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 01:41 PM IST
'मला काल एक पत्र मिळालं, त्यात...,' सरन्यायाधीशांनी सांगितलं इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना भेट नाकारण्याचं नेमकं कारण, 'हे प्रकरण...'

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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