'मला काल एक पत्र मिळालं, त्यात...,' सरन्यायाधीशांनी सांगितलं इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना भेट नाकारण्याचं नेमकं कारण, 'हे प्रकरण...'

इंडिया आघाडीच्या नेत्यांकडून भेटीसाठी वेळ मागण्यात आली असता, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाची दारे सर्वांसाठी खुली आहेत, असे सांगत सरन्यायाधीशांनी निवडणुकीतील कथित अनियमिततेबाबत विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' (INDIA) आघाडीला भेटण्यास असमर्थता दर्शवली. हे प्रकरण आधीच न्यायप्रविष्ट असल्याने विरोधकांनी याचिका दाखल करूनच न्यायालयाकडे दाद मागावी असे त्यांनी सांगितले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करत विरोधी पक्षांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. तसेच काँग्रेसचे राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 'मतचोरी'चा मुद्दा मांडण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेण्याची विनंती केली आहे.
गांधी आणि खर्गे यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सायंकाळी 4 ते 5 या वेळेत भेटीची वेळ मागितली होती. या भेटीदरम्यान त्यांना एक निवेदन सादर करायचे होते, ज्यामध्ये 'मतचोरी' थांबवणे, ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा, मतदार याद्यांची 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रिया थांबवणे आणि पुन्हा 'पेपर बॅलेट' (मतपत्रिका) पद्धतीचा अवलंब करणे या मागण्यांचा समावेश होता.
"मला काल भेटीच्या विनंतीबाबत एक पत्र मिळाले होते आणि मी काल रात्रीच त्याला उत्तर देऊन, मी भेटू न शकण्याची कारणे स्पष्ट केली होती," असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आज एनएचआरसीच्या (NHRC) 33 व्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
"सर्वोच्च न्यायालयाची दारे सर्वांसाठी खुली आहेत. कोणत्याही सामान्य नागरिकाची किंवा लोकप्रतिनिधीची याचिका स्वीकारली जाईल. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे; आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ आणि कायद्यानुसार जे योग्य असेल ते करू," असे ते म्हणाले. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षनेत्यांना ईमेलद्वारे सविस्तर उत्तर पाठवण्यात आले असून, त्यात ही विनंती नाकारण्यामागची कारणे स्पष्ट करण्यात आली आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या उत्तरात या गोष्टीवर भर देण्यात आला आहे की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेले मुद्दे प्रशासकीय मार्गाने निवेदन सादर करण्याऐवजी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे हाताळणे अधिक योग्य ठरेल.
काँग्रेसने सोमवारी होणाऱ्या आंदोलनाला "चलो दिल्ली - लोकशाहीसाठी मोर्चा" असे नाव दिले आहे. यासाठी नेते दुपारी 1.30 वाजता कनॉट प्लेस-बाराखंबा रोड चौकात एकत्र येणार आहेत. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत काढल्या जाणाऱ्या या मोर्चात पक्ष, लिंग, जात, समुदाय आणि राज्य यांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय नागरिक एकजुटीने सहभागी होतील.
"काल देशातील तरुण शांततापूर्ण निदर्शने करण्यासाठी दिल्लीत आले होते. त्यांच्या मनात द्वेष किंवा राग नव्हता, तर प्रेम होते. त्यांना पोलीस आणि भाजपच्या गुंडांनी मारहाण केली. आपल्याला असा भारत नको आहे. , पक्ष, लिंग, जात, समुदाय आणि राज्य यांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढू. तरुण, सर्व विरोधी पक्ष, नागरी समाज संघटना आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे व भारताच्या संविधानाच्या पाठीशी उभे राहणारे सर्वजण आमच्यासोबत चालतील," असे राहुल गांधींनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.